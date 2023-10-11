11 октября 2023

В Кургане на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
Курганец спровоцировал ДТП с участием ребенка Фото:

В Кургане на улице Свердлова водитель сбил ребенка. Несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции.

«При движении по улице Свердлова, со стороны улицы Невежина, в сторону улицы Пушкина, водитель не уступил дорогу и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2014 года рождения, переходившего проезжую часть улицы Свердлова по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места ДТП, но был задержан в ходе незамедлительных розыскных мероприятий», — рассказали URA.RU в ГИБДД.

Сообщается, что водитель управлял автомобилем ВАЗ 21150. Мальчик в результате ДТП получил телесные повреждения. Журналисту пояснили, что юному пешеходу назначено амбулаторное лечение. Сотрудники отмечают, что на водителя составлены административные материалы.

Курганец сбил школьника на пешеходном переходе
Курганец сбил школьника на пешеходном переходе
Фото:

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В Кургане на улице Свердлова водитель сбил ребенка. Несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции. «При движении по улице Свердлова, со стороны улицы Невежина, в сторону улицы Пушкина, водитель не уступил дорогу и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2014 года рождения, переходившего проезжую часть улицы Свердлова по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места ДТП, но был задержан в ходе незамедлительных розыскных мероприятий», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Сообщается, что водитель управлял автомобилем ВАЗ 21150. Мальчик в результате ДТП получил телесные повреждения. Журналисту пояснили, что юному пешеходу назначено амбулаторное лечение. Сотрудники отмечают, что на водителя составлены административные материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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