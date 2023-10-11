В Кургане на улице Свердлова водитель сбил ребенка. Несовершеннолетний курганец двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском управлении Госавтоинспекции.
«При движении по улице Свердлова, со стороны улицы Невежина, в сторону улицы Пушкина, водитель не уступил дорогу и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2014 года рождения, переходившего проезжую часть улицы Свердлова по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места ДТП, но был задержан в ходе незамедлительных розыскных мероприятий», — рассказали URA.RU в ГИБДД.
Сообщается, что водитель управлял автомобилем ВАЗ 21150. Мальчик в результате ДТП получил телесные повреждения. Журналисту пояснили, что юному пешеходу назначено амбулаторное лечение. Сотрудники отмечают, что на водителя составлены административные материалы.
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