Мальчика ударили ногами по голове (архивное фото)
В Екатеринбурге подростки издевались над мальчиком. Конфликт закончился дракой. Мальчика избили, пишут в соцсетях.
Инцидент случился 10 октября на Уралмаше. По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», причиной конфликта стал буллинг в сторону мальчика в светлой кофте. После этого один из подростков несколько раз жестоко пнул его по голове. Ребенок лежал на земле и не вставал.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проверяют информацию. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства и участников конфликта», — добавили в ведомстве.
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