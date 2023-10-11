11 октября 2023

В Екатеринбурге подростки издевались и избили мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, телефон, мальчик, забор
Мальчика ударили ногами по голове (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге подростки издевались над мальчиком. Конфликт закончился дракой. Мальчика избили, пишут в соцсетях.

Инцидент случился 10 октября на Уралмаше. По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», причиной конфликта стал буллинг в сторону мальчика в светлой кофте. После этого один из подростков несколько раз жестоко пнул его по голове. Ребенок лежал на земле и не вставал.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проверяют информацию. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства и участников конфликта», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге подростки издевались над мальчиком. Конфликт закончился дракой. Мальчика избили, пишут в соцсетях. Инцидент случился 10 октября на Уралмаше. По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», причиной конфликта стал буллинг в сторону мальчика в светлой кофте. После этого один из подростков несколько раз жестоко пнул его по голове. Ребенок лежал на земле и не вставал. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проверяют информацию. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства и участников конфликта», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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