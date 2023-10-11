В Екатеринбурге подростки издевались и избили мальчика. Видео 12 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 + Мальчика ударили ногами по голове (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге подростки издевались над мальчиком. Конфликт закончился дракой. Мальчика избили, пишут в соцсетях. Инцидент случился 10 октября на Уралмаше. По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», причиной конфликта стал буллинг в сторону мальчика в светлой кофте. После этого один из подростков несколько раз жестоко пнул его по голове. Ребенок лежал на земле и не вставал. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проверяют информацию. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства и участников конфликта», — добавили в ведомстве. В Екатеринбурге подростки издевались над мальчиком. Конфликт закончился дракой. Мальчика избили, пишут в соцсетях. Инцидент случился 10 октября на Уралмаше. По данным telegram-канала «Злой Екатеринбург», причиной конфликта стал буллинг в сторону мальчика в светлой кофте. После этого один из подростков несколько раз жестоко пнул его по голове. Ребенок лежал на земле и не вставал. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проверяют информацию. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства и участников конфликта», — добавили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям