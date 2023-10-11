Жителя Нижневартовска насмерть завалило землей во время рытья траншеи

Один мужчина умер, второй был госпитализирован с черепно-мозговой травмой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске двое рабочих оказались под завалами во время рытья траншеи к частному дому для установки водопровода. Один из мужчин погиб, другой с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«11 октября в 15:45 при проведении земляных работ произошло обрушение грунта, в результате чего двоих рабочих завалило землей. У одного мужчины констатирована смерть, другой доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Материал на данный момент направлен в следственный комитет», — поясняет инсайдер.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с окружным управлением следственного комитета. На момент публикации материала комментарии получить не удалось, там не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Обновлено в 12:50

В пресс-службе окружного следственного комитета заявили, что ЧП произошло накануне. «11 октября около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при проведении земельных работ на переулке Оренбургский в г. Нижневартовске произошло обрушение грунта. В результате происшествия погиб мужчина, житель района, который в момент обрушения грунта находился в траншее», — сообщили в пресс-службе СК Югры. По факту происшествия проводится процессуальная проверка.