В Перми отправили в колонию виновника махинаций с банковскими кредитами

В Перми главу центра «Содействие» Каменева отправили в колонию за мошенничество

12 октября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Мужчину взяли под стражу сразу после вынесения приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми Ленинский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора краевого центра развития социальных проектов «Содействие» Константина Каменева. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. «Каменев был арестован сразу после вынесения приговора. Мужчина свою вину не признает полностью. Он обвинялся в обмане 81 клиента в Перми, Сургуте, Екатеринбурге, а также других городах. Общая сумма ущерба по материалам дела составляет более 48 млн 63 тысяч рублей. Судить Каменева начали в декабре прошлого года», — сообщило издание Properm. По данным издания, центр «Содействие», которым руководил Константин Каменев, предлагал жителям Пермского края и других регионов РФ услуги по софинансированию кредитов. При этом центр обещал взять на себя часть задолженности по кредитному договору в размере 55-75% от остатка долга. Таким образом люди брали кредит в банке, большую его часть передавали в «Содействие», которое обязалось погасить кредит. Но позже банки перестали получать платежи в установленный срок. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что часть инвесторов, которые хотели быстро получить прибыль, заключали кредитные договоры и вкладывали в инвесткомпанию Каменева суммы, достигающие 1,7 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми Ленинский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора краевого центра развития социальных проектов «Содействие» Константина Каменева. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. «Каменев был арестован сразу после вынесения приговора. Мужчина свою вину не признает полностью. Он обвинялся в обмане 81 клиента в Перми, Сургуте, Екатеринбурге, а также других городах. Общая сумма ущерба по материалам дела составляет более 48 млн 63 тысяч рублей. Судить Каменева начали в декабре прошлого года», — сообщило издание Properm. По данным издания, центр «Содействие», которым руководил Константин Каменев, предлагал жителям Пермского края и других регионов РФ услуги по софинансированию кредитов. При этом центр обещал взять на себя часть задолженности по кредитному договору в размере 55-75% от остатка долга. Таким образом люди брали кредит в банке, большую его часть передавали в «Содействие», которое обязалось погасить кредит. Но позже банки перестали получать платежи в установленный срок. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что часть инвесторов, которые хотели быстро получить прибыль, заключали кредитные договоры и вкладывали в инвесткомпанию Каменева суммы, достигающие 1,7 млн рублей.