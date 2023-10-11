В Перми отправили в колонию виновника махинаций с банковскими кредитами

В Перми Ленинский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора краевого центра развития социальных проектов «Содействие» Константина Каменева. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.
«Каменев был арестован сразу после вынесения приговора. Мужчина свою вину не признает полностью. Он обвинялся в обмане 81 клиента в Перми, Сургуте, Екатеринбурге, а также других городах. Общая сумма ущерба по материалам дела составляет более 48 млн 63 тысяч рублей. Судить Каменева начали в декабре прошлого года», — сообщило издание Properm.
По данным издания, центр «Содействие», которым руководил Константин Каменев, предлагал жителям Пермского края и других регионов РФ услуги по софинансированию кредитов. При этом центр обещал взять на себя часть задолженности по кредитному договору в размере 55-75% от остатка долга. Таким образом люди брали кредит в банке, большую его часть передавали в «Содействие», которое обязалось погасить кредит. Но позже банки перестали получать платежи в установленный срок. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что часть инвесторов, которые хотели быстро получить прибыль, заключали кредитные договоры и вкладывали в инвесткомпанию Каменева суммы, достигающие 1,7 млн рублей.
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