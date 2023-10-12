Российский танковый экипаж, известный как «экипаж молодых отцов», сразился с двумя танками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и одержал победу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир боевой машины с позывным «Куба».
«Были обнаружены две единицы техники, и мой экипаж получил задачу выехать навстречу и остановить их. Здесь мы применили хитрость — вышли сбоку, откуда нас не ждали. Начали их отстреливать — первый раз на них выкатились и подбили, некоторое время прятались в отстойнике, а потом вернулись и сожгли их», — заявил командир.
Командующий экипажа добавил, что украинская техника и пехота действовали вместе, но после потери прикрытия, их возможности атаковать были исчерпаны. Российскому экипажу помогали артиллерия и разведка. Целью ВСУ были лесополосы рядом с позициями ВС РФ, но благодаря решительным действиям танкистов, угроза была сведена к минимуму. Помимо двух танков, уничтоженными оказались несколько бронемашин и около 30-40 пехотинцев ВСУ.
За успешное выполнение задания «Куба» был награжден орденом Мужества, а члены его экипажа медалями «За отвагу». Слаженные действия сыграли ключевую роль в сражении, так как танкисты уже восемь месяцев служат вместе и могли понять друг друга с полувзгляда. К ним прикрепилось неформальное прозвище «экипаж молодых отцов», так как они являются отцами новорожденных детей или же находятся в ожидании пополнения, заключил командир танка.
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