Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ в одном бою. Видео

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Слаженная работа российского экипажа позволила уничтожить два танка ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский танковый экипаж, известный как «экипаж молодых отцов», сразился с двумя танками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и одержал победу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир боевой машины с позывным «Куба».

«Были обнаружены две единицы техники, и мой экипаж получил задачу выехать навстречу и остановить их. Здесь мы применили хитрость — вышли сбоку, откуда нас не ждали. Начали их отстреливать — первый раз на них выкатились и подбили, некоторое время прятались в отстойнике, а потом вернулись и сожгли их», — заявил командир.

Командующий экипажа добавил, что украинская техника и пехота действовали вместе, но после потери прикрытия, их возможности атаковать были исчерпаны. Российскому экипажу помогали артиллерия и разведка. Целью ВСУ были лесополосы рядом с позициями ВС РФ, но благодаря решительным действиям танкистов, угроза была сведена к минимуму. Помимо двух танков, уничтоженными оказались несколько бронемашин и около 30-40 пехотинцев ВСУ.

За успешное выполнение задания «Куба» был награжден орденом Мужества, а члены его экипажа медалями «За отвагу». Слаженные действия сыграли ключевую роль в сражении, так как танкисты уже восемь месяцев служат вместе и могли понять друг друга с полувзгляда. К ним прикрепилось неформальное прозвище «экипаж молодых отцов», так как они являются отцами новорожденных детей или же находятся в ожидании пополнения, заключил командир танка.

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Российский танковый экипаж, известный как «экипаж молодых отцов», сразился с двумя танками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и одержал победу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир боевой машины с позывным «Куба». «Были обнаружены две единицы техники, и мой экипаж получил задачу выехать навстречу и остановить их. Здесь мы применили хитрость — вышли сбоку, откуда нас не ждали. Начали их отстреливать — первый раз на них выкатились и подбили, некоторое время прятались в отстойнике, а потом вернулись и сожгли их», — заявил командир. Командующий экипажа добавил, что украинская техника и пехота действовали вместе, но после потери прикрытия, их возможности атаковать были исчерпаны. Российскому экипажу помогали артиллерия и разведка. Целью ВСУ были лесополосы рядом с позициями ВС РФ, но благодаря решительным действиям танкистов, угроза была сведена к минимуму. Помимо двух танков, уничтоженными оказались несколько бронемашин и около 30-40 пехотинцев ВСУ. За успешное выполнение задания «Куба» был награжден орденом Мужества, а члены его экипажа медалями «За отвагу». Слаженные действия сыграли ключевую роль в сражении, так как танкисты уже восемь месяцев служат вместе и могли понять друг друга с полувзгляда. К ним прикрепилось неформальное прозвище «экипаж молодых отцов», так как они являются отцами новорожденных детей или же находятся в ожидании пополнения, заключил командир танка.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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