Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ в одном бою. Видео

12 октября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Слаженная работа российского экипажа позволила уничтожить два танка ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский танковый экипаж, известный как «экипаж молодых отцов», сразился с двумя танками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и одержал победу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир боевой машины с позывным «Куба». «Были обнаружены две единицы техники, и мой экипаж получил задачу выехать навстречу и остановить их. Здесь мы применили хитрость — вышли сбоку, откуда нас не ждали. Начали их отстреливать — первый раз на них выкатились и подбили, некоторое время прятались в отстойнике, а потом вернулись и сожгли их», — заявил командир. Командующий экипажа добавил, что украинская техника и пехота действовали вместе, но после потери прикрытия, их возможности атаковать были исчерпаны. Российскому экипажу помогали артиллерия и разведка. Целью ВСУ были лесополосы рядом с позициями ВС РФ, но благодаря решительным действиям танкистов, угроза была сведена к минимуму. Помимо двух танков, уничтоженными оказались несколько бронемашин и около 30-40 пехотинцев ВСУ. За успешное выполнение задания «Куба» был награжден орденом Мужества, а члены его экипажа медалями «За отвагу». Слаженные действия сыграли ключевую роль в сражении, так как танкисты уже восемь месяцев служат вместе и могли понять друг друга с полувзгляда. К ним прикрепилось неформальное прозвище «экипаж молодых отцов», так как они являются отцами новорожденных детей или же находятся в ожидании пополнения, заключил командир танка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский танковый экипаж, известный как «экипаж молодых отцов», сразился с двумя танками Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и одержал победу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир боевой машины с позывным «Куба». «Были обнаружены две единицы техники, и мой экипаж получил задачу выехать навстречу и остановить их. Здесь мы применили хитрость — вышли сбоку, откуда нас не ждали. Начали их отстреливать — первый раз на них выкатились и подбили, некоторое время прятались в отстойнике, а потом вернулись и сожгли их», — заявил командир. Командующий экипажа добавил, что украинская техника и пехота действовали вместе, но после потери прикрытия, их возможности атаковать были исчерпаны. Российскому экипажу помогали артиллерия и разведка. Целью ВСУ были лесополосы рядом с позициями ВС РФ, но благодаря решительным действиям танкистов, угроза была сведена к минимуму. Помимо двух танков, уничтоженными оказались несколько бронемашин и около 30-40 пехотинцев ВСУ. За успешное выполнение задания «Куба» был награжден орденом Мужества, а члены его экипажа медалями «За отвагу». Слаженные действия сыграли ключевую роль в сражении, так как танкисты уже восемь месяцев служат вместе и могли понять друг друга с полувзгляда. К ним прикрепилось неформальное прозвище «экипаж молодых отцов», так как они являются отцами новорожденных детей или же находятся в ожидании пополнения, заключил командир танка.