Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* передаст городу все свои музеи

12 октября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман* передаст три музея Екатеринбургу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ) передаст три музея городу. Речь идет о Музее Миши Брусиловского, Музее художников Екатеринбурга и Музее Невьянской иконы. В 2015 году Ройзман передал уральской столице Музей наивного искусства. По словам самого Ройзмана, он ориентируется на Павла Третьякова, который в 1892 году подарил Москве созданную им Третьяковскую галерею. «Для меня в поступке Третьякова было важно, что он передал музей не императору и России в целом, а своему городу. Третьяков смог сделать так, чтобы коллекция русского искусства, собранная по вкусу одного человека, стала крупнейшей национальной галереей. Мне есть на что ориентироваться, и в какой-то момент моя задача — чтобы все это досталось Екатеринбургу», — цитирует слова Ройзмана 66.RU. Ранее URA.RU писало о том, что Екатеринбург уже давно является лидером в России по количеству частных музеев. Forbes составил список самых топовых музеев, которые функционируют на частные деньги. В этом списке оказался и музей экс-мэра Евгения Ройзмана. Речь идет о музее Невьянская икона. Музей, открытый в декабре 1999 года, стал первым частным музеем иконы в постсоветской России. Сейчас в коллекции музея более 1000 икон. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ) передаст три музея городу. Речь идет о Музее Миши Брусиловского, Музее художников Екатеринбурга и Музее Невьянской иконы. В 2015 году Ройзман передал уральской столице Музей наивного искусства. По словам самого Ройзмана, он ориентируется на Павла Третьякова, который в 1892 году подарил Москве созданную им Третьяковскую галерею. «Для меня в поступке Третьякова было важно, что он передал музей не императору и России в целом, а своему городу. Третьяков смог сделать так, чтобы коллекция русского искусства, собранная по вкусу одного человека, стала крупнейшей национальной галереей. Мне есть на что ориентироваться, и в какой-то момент моя задача — чтобы все это досталось Екатеринбургу», — цитирует слова Ройзмана 66.RU. Ранее URA.RU писало о том, что Екатеринбург уже давно является лидером в России по количеству частных музеев. Forbes составил список самых топовых музеев, которые функционируют на частные деньги. В этом списке оказался и музей экс-мэра Евгения Ройзмана. Речь идет о музее Невьянская икона. Музей, открытый в декабре 1999 года, стал первым частным музеем иконы в постсоветской России. Сейчас в коллекции музея более 1000 икон. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.