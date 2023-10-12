Россиянин по заданию террористов пытался устроить теракт в воинской части

В Архангельской область была пресечена попытка террористического акта
В Архангельской области была пресечена попытка террористического акта на территории воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.
«18-летний гражданин России по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части», — сказано в сообщении пресс-службы, передает «Интерфакс». Отмечается, что попытка поджога была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с Северным флотом и полицией. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
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