На Среднем Урале начались поиски пропавшей женщины. Фото

В Верхней Пышме пропала 42-летняя Ирина Косачева

12 октября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Волонтеры ищут 42-летнюю Ирину Косачеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) начались поиски пропавшей 42-летней Ирины Косачевой. Женщина перестала выходить на связь 10 октября. «В день исчезновения женщина была одета в голубое пальто и черное платье. Приметы: рост — 170 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы светлые до плеч», — рассказали волонтеры поискового отряда «Прорыв». Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 42-летнюю Юлию Малкову. Последний раз женщину видели 26 июля. С тех пор она не выходит на связь. В день исчезновения женщина была одета в голубое пальто и черное платье. Фото: «Прорыв»

В Верхней Пышме (Свердловская область) начались поиски пропавшей 42-летней Ирины Косачевой. Женщина перестала выходить на связь 10 октября. «В день исчезновения женщина была одета в голубое пальто и черное платье. Приметы: рост — 170 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы светлые до плеч», — рассказали волонтеры поискового отряда «Прорыв». Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 42-летнюю Юлию Малкову. Последний раз женщину видели 26 июля. С тех пор она не выходит на связь.