11 октября 2023

На Среднем Урале начались поиски пропавшей женщины. Фото

В Верхней Пышме пропала 42-летняя Ирина Косачева
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры ищут 42-летнюю Ирину Косачеву Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) начались поиски пропавшей 42-летней Ирины Косачевой. Женщина перестала выходить на связь 10 октября.

«В день исчезновения женщина была одета в голубое пальто и черное платье. Приметы: рост — 170 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы светлые до плеч», — рассказали волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 42-летнюю Юлию Малкову. Последний раз женщину видели 26 июля. С тех пор она не выходит на связь.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) начались поиски пропавшей 42-летней Ирины Косачевой. Женщина перестала выходить на связь 10 октября. «В день исчезновения женщина была одета в голубое пальто и черное платье. Приметы: рост — 170 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы светлые до плеч», — рассказали волонтеры поискового отряда «Прорыв». Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 42-летнюю Юлию Малкову. Последний раз женщину видели 26 июля. С тех пор она не выходит на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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