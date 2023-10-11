Волонтеры ищут 42-летнюю Ирину Косачеву
В Верхней Пышме (Свердловская область) начались поиски пропавшей 42-летней Ирины Косачевой. Женщина перестала выходить на связь 10 октября.
«В день исчезновения женщина была одета в голубое пальто и черное платье. Приметы: рост — 170 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы светлые до плеч», — рассказали волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую 42-летнюю Юлию Малкову. Последний раз женщину видели 26 июля. С тех пор она не выходит на связь.
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