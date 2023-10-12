В Тюмени не могут поймать двух собак, которые покусали около 30 человек

Бродячие собаки больше года терроризируют жителей микрорайона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Дом обороны около 30 жителей пострадали от укусов бездомных собак. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Натиа. По ее словам, дети и взрослые боятся уже около года боятся выходить во двор.

«Я работаю в ОКБ №19. На территории нашего района есть бабушка, которая подкармливает собак. Эти собаки укусили уже больше 30 человек. Наши пациенты страдают, укусили мою сестру, подругу, коллег, прохожих. Нападают и на детей, и на взрослых. Было три собаки, но одну поймали, выявили у нее бешенство. А двух других отлов не нашел», — рассказала агентству тюменка.

По словам жительницы, дети боятся выходить во двор из-за бродячих животных. Некоторые начали носить с собой ультразвуковые отпугиватели или обходить место, где чаще всего собираются собаки. Жители пытались поговорить с женщиной, которая подкармливает животных, однако она проигнорировала просьбы тюменцев. Натиа отметила, что жители микрорайона оставляли около 50 заявок в службу по отлову животных.

Отловом бродячих животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». В их адрес направлен письменный запрос.