Карета скорой помощи пострадала в ДТП
В Пермском районе на трассе столкнулись грузовик, легковушка и скорая помощь. В результате аварии погиб один человек. Видеозапись с места столкновения опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«ДТП произошло на дороге, которая идет от шоссе Космонавтов в сторону Красавы. Скорая разбита, ее фура снесла», — написал автор видеозаписи. В соцсетях очевидцы аварии сообщили, что в результате ДТП погиб один человек.
URA.RU направил запросы в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края и региональное ГУ МВД. Ранее агентство сообщало, что в Перми перевернулся автомобиль скорой помощи.
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