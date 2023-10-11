11 октября 2023

На пермской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и скорой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карета скорой помощи пострадала в ДТП Фото:

В Пермском районе на трассе столкнулись грузовик, легковушка и скорая помощь. В результате аварии погиб один человек. Видеозапись с места столкновения опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«ДТП произошло на дороге, которая идет от шоссе Космонавтов в сторону Красавы. Скорая разбита, ее фура снесла», — написал автор видеозаписи. В соцсетях очевидцы аварии сообщили, что в результате ДТП погиб один человек.

URA.RU направил запросы в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края и региональное ГУ МВД. Ранее агентство сообщало, что в Перми перевернулся автомобиль скорой помощи.

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В Пермском районе на трассе столкнулись грузовик, легковушка и скорая помощь. В результате аварии погиб один человек. Видеозапись с места столкновения опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «ДТП произошло на дороге, которая идет от шоссе Космонавтов в сторону Красавы. Скорая разбита, ее фура снесла», — написал автор видеозаписи. В соцсетях очевидцы аварии сообщили, что в результате ДТП погиб один человек. URA.RU направил запросы в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края и региональное ГУ МВД. Ранее агентство сообщало, что в Перми перевернулся автомобиль скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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