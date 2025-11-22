Машина на ходу, заявляет собственник (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Прикамье житель деревни Кляпово выставил на продажу «Москвич» 1958 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Продается „Москвич“ 407 1.4 MT 1958 года выпуска. Машина в хорошем состоянии и на ходу. Цена: 170 000», — указано на сайте.

Владелец объяснил корреспонденту URA.RU, что техника не битая, пробег составляет 50 тысяч км. Объем двигателя: 1,4 литра. На руках — пакет документов с экспертизой.

Решение о продаже обусловлено тем, что техника простаивает большую часть времени. По словам продавца, за лето удается выехать не больше четырех раз, в основном, ради тематических выставок.