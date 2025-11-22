Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пермяк выставил на продажу «Москвич» 1958 года выпуска. Фото

23 ноября 2025 в 03:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Машина на ходу, заявляет собственник (архивное фото)

Машина на ходу, заявляет собственник (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Прикамье житель деревни Кляпово выставил на продажу «Москвич» 1958 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Продается „Москвич“ 407 1.4 MT 1958 года выпуска. Машина в хорошем состоянии и на ходу. Цена: 170 000», — указано на сайте.

Владелец объяснил корреспонденту URA.RU, что техника не битая, пробег составляет 50 тысяч км. Объем двигателя: 1,4 литра. На руках — пакет документов с экспертизой.

Продолжение после рекламы

Решение о продаже обусловлено тем, что техника простаивает большую часть времени. По словам продавца, за лето удается выехать не больше четырех раз, в основном, ради тематических выставок.

Собственник авто готов к торгу

Фото: скрин, сайт «Авито»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал