Прокуратура взяла на контроль действия мэрии Троицка по поиску УК для ряда домов

12 октября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

С 13 октября все дома в Троицке будут иметь управляющую организацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Троицка (Челябинская область) по требованию суда преступила к процедуре поиска новой управкомпании (УК) для целого ряда домов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, исполнение требования находится на контроле. В мэрии Троицка агентству сообщили, что уже с 13 октября в городе не останется домов, не имеющих управляющей организации. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации города о возложении обязанности определить управляющую организацию для управления многоквартирными домами. Установлено, что на территории Троицка расположены 23 многоквартирных жилых дома, в отношении которых не выбран способ управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что весь 2022 год и начало 2023 года администрация проводила конкурсы по выбору управляющей организации. Но они были признаны несостоявшимися. Указанные обстоятельства препятствуют подготовке указанных жилых домов к отопительному сезону, создают угрозу жизни и здоровью граждан, могут привести к разрушению несущих конструкций домов, что может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций. Начальник управления по капитальному строительству мэрии Троицка Андрей Андреев сообщил URA.RU, что в администрации в курсе про эти 23 дома. Он отметил, что мэрия проводила конкурсы, однако ни одна из городских управкомпаний не заявилась. Более того, для содержания этих домов были направлены письма в 50 управляющих организаций по всей стране. Но снова не последовало ни одной заявки. Тогда было решено внести в муниципальное предприятие дополнительный вид деятельности, а именно экономической, по способу управления домами. После всех пройденных процедур она смогла заявиться на внеочередной конкурс. «Завтра, 13 октября, у нас состоится внеочередной конкурс на право управления этими домами. Наше муниципальное предприятие, имея на все это законные основания, на сегодняшний день успешно заявилась на данный конкурс. Завтра мы будем вскрывать конверт, рассматривать соответствие поданной заявки. Мы уверены, что по результатам проведенного конкурса у всех 23 домов появится управляющая компания», — сообщил URA.RU Андреев. Там отметили, что после передачи домов в управление, предстоит большая работа. За домами долгое время никто не следил. Новоиспеченная УК начнет приводить дома в порядок. На это потребуется некоторое время. Но обязательства перед жителями будут выполнены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Троицка (Челябинская область) по требованию суда преступила к процедуре поиска новой управкомпании (УК) для целого ряда домов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, исполнение требования находится на контроле. В мэрии Троицка агентству сообщили, что уже с 13 октября в городе не останется домов, не имеющих управляющей организации. «Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации города о возложении обязанности определить управляющую организацию для управления многоквартирными домами. Установлено, что на территории Троицка расположены 23 многоквартирных жилых дома, в отношении которых не выбран способ управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что весь 2022 год и начало 2023 года администрация проводила конкурсы по выбору управляющей организации. Но они были признаны несостоявшимися. Указанные обстоятельства препятствуют подготовке указанных жилых домов к отопительному сезону, создают угрозу жизни и здоровью граждан, могут привести к разрушению несущих конструкций домов, что может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций. Начальник управления по капитальному строительству мэрии Троицка Андрей Андреев сообщил URA.RU, что в администрации в курсе про эти 23 дома. Он отметил, что мэрия проводила конкурсы, однако ни одна из городских управкомпаний не заявилась. Более того, для содержания этих домов были направлены письма в 50 управляющих организаций по всей стране. Но снова не последовало ни одной заявки. Тогда было решено внести в муниципальное предприятие дополнительный вид деятельности, а именно экономической, по способу управления домами. После всех пройденных процедур она смогла заявиться на внеочередной конкурс. «Завтра, 13 октября, у нас состоится внеочередной конкурс на право управления этими домами. Наше муниципальное предприятие, имея на все это законные основания, на сегодняшний день успешно заявилась на данный конкурс. Завтра мы будем вскрывать конверт, рассматривать соответствие поданной заявки. Мы уверены, что по результатам проведенного конкурса у всех 23 домов появится управляющая компания», — сообщил URA.RU Андреев. Там отметили, что после передачи домов в управление, предстоит большая работа. За домами долгое время никто не следил. Новоиспеченная УК начнет приводить дома в порядок. На это потребуется некоторое время. Но обязательства перед жителями будут выполнены.