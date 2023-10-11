Под Челябинском столкнулись фура с легковушкой. Фото

12 октября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Водителя Lada Granta доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе под Коркино в Челябинской области 12 октября столкнулись грузовик с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «12 октября около 13:00 на территории Коркинского муниципального округа, произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и Lada Granta. Водитель грузовика мужчина 1966 года рождения при развороте не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю, за рулем которого был мужчина 1982 года», — рассказали в ведомстве. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta доставлен в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал. За рулем автомобиля Lada Granta был мужчина 1982 года рождения Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Водитель автомобиля DAF в аварии не пострадал Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На трассе под Коркино в Челябинской области 12 октября столкнулись грузовик с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «12 октября около 13:00 на территории Коркинского муниципального округа, произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и Lada Granta. Водитель грузовика мужчина 1966 года рождения при развороте не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю, за рулем которого был мужчина 1982 года», — рассказали в ведомстве. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta доставлен в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал.