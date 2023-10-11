11 октября 2023

Под Челябинском столкнулись фура с легковушкой. Фото

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Водителя Lada Granta доставили в больницу Фото:

На трассе под Коркино в Челябинской области 12 октября столкнулись грузовик с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«12 октября около 13:00 на территории Коркинского муниципального округа, произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и Lada Granta. Водитель грузовика мужчина 1966 года рождения при развороте не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю, за рулем которого был мужчина 1982 года», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta доставлен в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

За рулем автомобиля Lada Granta был мужчина 1982 года рождения
За рулем автомобиля Lada Granta был мужчина 1982 года рождения
Фото:

Водитель автомобиля DAF в аварии не пострадал
Водитель автомобиля DAF в аварии не пострадал
Фото:

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На трассе под Коркино в Челябинской области 12 октября столкнулись грузовик с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «12 октября около 13:00 на территории Коркинского муниципального округа, произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и Lada Granta. Водитель грузовика мужчина 1966 года рождения при развороте не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю, за рулем которого был мужчина 1982 года», — рассказали в ведомстве. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta доставлен в больницу. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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