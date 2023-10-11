В Кургане резко выросла стоимость аренды квартир

В Кургане значительно выросла стоимость аренды квартир. В городе подорожали однокомнатное, двухкомнатное и трехкомнатное жилье. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир».
«С июля по сентябрь однокомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 55 городах из 70 исследованных, дешевле в 13, в двух ставки не изменились. Двухкомнатные квартиры в 54 городах подорожали, в 15 подешевели, в одном городе не изменились. На трехкомнатное жилье цены аренды выросли в 52 городах, в 18 упали. Аренда сильно выросла в Кургане», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Сообщается, что стоимость «однушки» в городе выросла на 13%. При этом, незначительно поднялась цена на двухкомнатные квартиры — на 0,3%. Трехкомнатное жилье жителям Кургана также обойдется дороже, так как стоимость выросла почти на 12%.
Ранее URA.RU писало, что писало, что аренда коттеджа в Курганской области стала одной из самых дешевых в РФ. Регион попал в один рейтинг с Забайкальским краем, заняв 80 место в топе.
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