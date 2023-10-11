В Кургане резко выросла стоимость аренды квартир

12 октября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Курганцам придется больше платить за аренду «однушек», «двушек» и «трешек» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане значительно выросла стоимость аренды квартир. В городе подорожали однокомнатное, двухкомнатное и трехкомнатное жилье. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир». «С июля по сентябрь однокомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 55 городах из 70 исследованных, дешевле в 13, в двух ставки не изменились. Двухкомнатные квартиры в 54 городах подорожали, в 15 подешевели, в одном городе не изменились. На трехкомнатное жилье цены аренды выросли в 52 городах, в 18 упали. Аренда сильно выросла в Кургане», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что стоимость «однушки» в городе выросла на 13%. При этом, незначительно поднялась цена на двухкомнатные квартиры — на 0,3%. Трехкомнатное жилье жителям Кургана также обойдется дороже, так как стоимость выросла почти на 12%. Ранее URA.RU писало, что писало, что аренда коттеджа в Курганской области стала одной из самых дешевых в РФ. Регион попал в один рейтинг с Забайкальским краем, заняв 80 место в топе.

В Кургане значительно выросла стоимость аренды квартир. В городе подорожали однокомнатное, двухкомнатное и трехкомнатное жилье. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе базы объявлений «Мир Квартир». «С июля по сентябрь однокомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 55 городах из 70 исследованных, дешевле в 13, в двух ставки не изменились. Двухкомнатные квартиры в 54 городах подорожали, в 15 подешевели, в одном городе не изменились. На трехкомнатное жилье цены аренды выросли в 52 городах, в 18 упали. Аренда сильно выросла в Кургане», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что стоимость «однушки» в городе выросла на 13%. При этом, незначительно поднялась цена на двухкомнатные квартиры — на 0,3%. Трехкомнатное жилье жителям Кургана также обойдется дороже, так как стоимость выросла почти на 12%. Ранее URA.RU писало, что писало, что аренда коттеджа в Курганской области стала одной из самых дешевых в РФ. Регион попал в один рейтинг с Забайкальским краем, заняв 80 место в топе.