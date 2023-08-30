Аренда коттеджа в Курганской области стала одной из самых дешевых в РФ

За лето средняя цена на дома в аренду в Курганской области выросла на 14,9% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область стала одним из регионов с самыми низкими ценами на аренду дома, дачи или коттеджа. Об этом URA.RU стало известно из аналитики сайта «Мир квартир».

«Самые доступные коттеджи и дачи находятся в Еврейской АО, где за месяц проживания просят в среднем всего 8 899 рублей. Дешевы также дома в Забайкальском крае (9 400 рублей в месяц), Курганской области (9 766 рублей в месяц)», — пишут аналитики сайта.

Сайт включил в рейтинг средних цен на аренду частных домов 82 региона России. Курганская область в нем заняла 80 место. При этом, согласно данным сайта, за лето средняя цена на такой вид недвижимости в области выросла на 14,9%.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что в исследование не вошли элитные предложения аренды. Рост цен Луценко объяснил сезоном, когда проводилось исследование — с апреля по август, а также снижением доступности покупки жилья. «Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего — в этих условиях семьи, которым покупка жилья не по карману, предпочитают снимать квартиру или дом», — добавил гендиректор портала.



Ранее URA.RU сообщило, что средняя цена на дома и дачи с участком выросла на полмиллиона рублей. Специалисты по недвижимости объяснили такой рост цен доступностью покупки.