Аренда коттеджа в Курганской области стала одной из самых дешевых в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, коттедж, строительная компания prinzip, загородная недвижимость
За лето средняя цена на дома в аренду в Курганской области выросла на 14,9% Фото:

Курганская область стала одним из регионов с самыми низкими ценами на аренду дома, дачи или коттеджа. Об этом URA.RU стало известно из аналитики сайта «Мир квартир».

«Самые доступные коттеджи и дачи находятся в Еврейской АО, где за месяц проживания просят в среднем всего 8 899 рублей. Дешевы также дома в Забайкальском крае (9 400 рублей в месяц), Курганской области (9 766 рублей в месяц)», — пишут аналитики сайта.

Сайт включил в рейтинг средних цен на аренду частных домов 82 региона России. Курганская область в нем заняла 80 место. При этом, согласно данным сайта, за лето средняя цена на такой вид недвижимости в области выросла на 14,9%.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что в исследование не вошли элитные предложения аренды. Рост цен Луценко объяснил сезоном, когда проводилось исследование — с апреля по август, а также снижением доступности покупки жилья. «Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего — в этих условиях семьи, которым покупка жилья не по карману, предпочитают снимать квартиру или дом», — добавил гендиректор портала.

Ранее URA.RU сообщило, что средняя цена на дома и дачи с участком выросла на полмиллиона рублей. Специалисты по недвижимости объяснили такой рост цен доступностью покупки.

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Курганская область стала одним из регионов с самыми низкими ценами на аренду дома, дачи или коттеджа. Об этом URA.RU стало известно из аналитики сайта «Мир квартир». «Самые доступные коттеджи и дачи находятся в Еврейской АО, где за месяц проживания просят в среднем всего 8 899 рублей. Дешевы также дома в Забайкальском крае (9 400 рублей в месяц), Курганской области (9 766 рублей в месяц)», — пишут аналитики сайта. Сайт включил в рейтинг средних цен на аренду частных домов 82 региона России. Курганская область в нем заняла 80 место. При этом, согласно данным сайта, за лето средняя цена на такой вид недвижимости в области выросла на 14,9%. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что в исследование не вошли элитные предложения аренды. Рост цен Луценко объяснил сезоном, когда проводилось исследование — с апреля по август, а также снижением доступности покупки жилья. «Проценты по ипотеке растут, жизнь в целом дорожает, доходы населения оставляют желать лучшего — в этих условиях семьи, которым покупка жилья не по карману, предпочитают снимать квартиру или дом», — добавил гендиректор портала. Ранее URA.RU сообщило, что средняя цена на дома и дачи с участком выросла на полмиллиона рублей. Специалисты по недвижимости объяснили такой рост цен доступностью покупки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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