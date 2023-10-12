В МЧС обратились к свердловским автомобилистам из-за погоды

МЧС: в Свердловской области ожидается гололед и сильный ветер

12 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

13 октября в Свердловской области будет холодная и ветреная погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 13 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также гололед. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах, сообщает региональное МЧС в telegram-канале. «13 октября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, гололедные явления. Это может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», — рассказали в МЧС. По данным сервиса Яндекс. Погода, 14 октября в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Скорость ветра 4,5 — 5,5 м/с. В воскресенье, 15 октября, также ожидается небольшой дождь и температура воздуха до +10 градусов.

В Свердловской области 13 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также гололед. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах, сообщает региональное МЧС в telegram-канале. «13 октября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, гололедные явления. Это может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», — рассказали в МЧС. По данным сервиса Яндекс. Погода, 14 октября в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Скорость ветра 4,5 — 5,5 м/с. В воскресенье, 15 октября, также ожидается небольшой дождь и температура воздуха до +10 градусов.