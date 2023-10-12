В МЧС обратились к свердловским автомобилистам из-за погоды

МЧС: в Свердловской области ожидается гололед и сильный ветер
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
13 октября в Свердловской области будет холодная и ветреная погода Фото:

В Свердловской области 13 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также гололед. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах, сообщает региональное МЧС в telegram-канале.

«13 октября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, гололедные явления. Это может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», — рассказали в МЧС.

По данным сервиса Яндекс. Погода, 14 октября в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Скорость ветра 4,5 — 5,5 м/с. В воскресенье, 15 октября, также ожидается небольшой дождь и температура воздуха до +10 градусов.

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В Свердловской области 13 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также гололед. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах, сообщает региональное МЧС в telegram-канале. «13 октября в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, гололедные явления. Это может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», — рассказали в МЧС. По данным сервиса Яндекс. Погода, 14 октября в Екатеринбурге пройдет небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит +8 градусов. Скорость ветра 4,5 — 5,5 м/с. В воскресенье, 15 октября, также ожидается небольшой дождь и температура воздуха до +10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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