В Пермском крае начались первые снегопады. В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья. Есть сообщения о зимних осадках и с юга. Фотографиями и видео пользователи делятся в социальных сетях.
«В Соляной столице снег…», — пишет на своей странице администрация Соликамского городского округа. «Урааа первый снег, загадываю желание», — отвечает на пост Марина Швылева. «На улице зима», — констатирует Надежда Солодягина из Соликамска.
В ГИС центре ПГНИУ подтверждают, что сильный снегопад начался на северо-западе Пермского края. «В Гайнах и Косе дальность видимости упала до 1 км, формируется снежный покров. Также отмечаются порывы ветра до 17м/с в Верещагино», — отмечают метеорологи.
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