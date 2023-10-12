Пермяки делятся фото и видео первого снегопада. Фото, видео

12 октября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Снегопады начались с севера Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае начались первые снегопады. В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья. Есть сообщения о зимних осадках и с юга. Фотографиями и видео пользователи делятся в социальных сетях. «В Соляной столице снег…», — пишет на своей странице администрация Соликамского городского округа. «Урааа первый снег, загадываю желание», — отвечает на пост Марина Швылева. «На улице зима», — констатирует Надежда Солодягина из Соликамска. В ГИС центре ПГНИУ подтверждают, что сильный снегопад начался на северо-западе Пермского края. «В Гайнах и Косе дальность видимости упала до 1 км, формируется снежный покров. Также отмечаются порывы ветра до 17м/с в Верещагино», — отмечают метеорологи.

В Пермском крае начались первые снегопады. В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья. Есть сообщения о зимних осадках и с юга. Фотографиями и видео пользователи делятся в социальных сетях. «В Соляной столице снег…», — пишет на своей странице администрация Соликамского городского округа. «Урааа первый снег, загадываю желание», — отвечает на пост Марина Швылева. «На улице зима», — констатирует Надежда Солодягина из Соликамска. В ГИС центре ПГНИУ подтверждают, что сильный снегопад начался на северо-западе Пермского края. «В Гайнах и Косе дальность видимости упала до 1 км, формируется снежный покров. Также отмечаются порывы ветра до 17м/с в Верещагино», — отмечают метеорологи.