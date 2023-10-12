Пермяки делятся фото и видео первого снегопада. Фото, видео

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Первый снег. Екатеринбург, снег, первый снег, следы на снегу
Снегопады начались с севера Фото:

В Пермском крае начались первые снегопады. В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья. Есть сообщения о зимних осадках и с юга. Фотографиями и видео пользователи делятся в социальных сетях.

«В Соляной столице снег…», — пишет на своей странице администрация Соликамского городского округа. «Урааа первый снег, загадываю желание», — отвечает на пост Марина Швылева. «На улице зима», — констатирует Надежда Солодягина из Соликамска.

В ГИС центре ПГНИУ подтверждают, что сильный снегопад начался на северо-западе Пермского края. «В Гайнах и Косе дальность видимости упала до 1 км, формируется снежный покров. Также отмечаются порывы ветра до 17м/с в Верещагино», — отмечают метеорологи.

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В Пермском крае начались первые снегопады. В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья. Есть сообщения о зимних осадках и с юга. Фотографиями и видео пользователи делятся в социальных сетях. «В Соляной столице снег…», — пишет на своей странице администрация Соликамского городского округа. «Урааа первый снег, загадываю желание», — отвечает на пост Марина Швылева. «На улице зима», — констатирует Надежда Солодягина из Соликамска. В ГИС центре ПГНИУ подтверждают, что сильный снегопад начался на северо-западе Пермского края. «В Гайнах и Косе дальность видимости упала до 1 км, формируется снежный покров. Также отмечаются порывы ветра до 17м/с в Верещагино», — отмечают метеорологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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