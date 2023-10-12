Сотрудники полиции нашли труп во дворе пермской многоэтажки. Фото

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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
На месте работают сотрудники полиции Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми найден труп человека. Фотографии с места обнаружения тела опубликовали местные жители в telegram-канале «Редакция Гайва».

«Во дворе дома Вильямса, 10А обнаружен труп. На месте уже работают сотрудники полиции», — сообщил местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию подтвердили. «Тело было обнаружено сотрудниками патрульно-постовой службы, которые патрулировали микрорайон Гайва. По ул. Гайвинская, 8 обнаружено тело человека. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают на месте», — сообщили в полиции.

Ранее агентство сообщало, что пермячка скончалась по пути на работу. Тело женщины обнаружили ее коллеги в центре Перми.

Труп обнаружили сотрудники полиции
Труп обнаружили сотрудники полиции
Фото:

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В Орджоникидзевском районе Перми найден труп человека. Фотографии с места обнаружения тела опубликовали местные жители в telegram-канале «Редакция Гайва». «Во дворе дома Вильямса, 10А обнаружен труп. На месте уже работают сотрудники полиции», — сообщил местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию подтвердили. «Тело было обнаружено сотрудниками патрульно-постовой службы, которые патрулировали микрорайон Гайва. По ул. Гайвинская, 8 обнаружено тело человека. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают на месте», — сообщили в полиции. Ранее агентство сообщало, что пермячка скончалась по пути на работу. Тело женщины обнаружили ее коллеги в центре Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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