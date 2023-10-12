В Орджоникидзевском районе Перми найден труп человека. Фотографии с места обнаружения тела опубликовали местные жители в telegram-канале «Редакция Гайва».
«Во дворе дома Вильямса, 10А обнаружен труп. На месте уже работают сотрудники полиции», — сообщил местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию подтвердили. «Тело было обнаружено сотрудниками патрульно-постовой службы, которые патрулировали микрорайон Гайва. По ул. Гайвинская, 8 обнаружено тело человека. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают на месте», — сообщили в полиции.
Ранее агентство сообщало, что пермячка скончалась по пути на работу. Тело женщины обнаружили ее коллеги в центре Перми.
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