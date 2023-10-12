Сотрудники полиции нашли труп во дворе пермской многоэтажки. Фото

12 октября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Орджоникидзевском районе Перми найден труп человека. Фотографии с места обнаружения тела опубликовали местные жители в telegram-канале «Редакция Гайва». «Во дворе дома Вильямса, 10А обнаружен труп. На месте уже работают сотрудники полиции», — сообщил местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию подтвердили. «Тело было обнаружено сотрудниками патрульно-постовой службы, которые патрулировали микрорайон Гайва. По ул. Гайвинская, 8 обнаружено тело человека. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают на месте», — сообщили в полиции. Ранее агентство сообщало, что пермячка скончалась по пути на работу. Тело женщины обнаружили ее коллеги в центре Перми. Труп обнаружили сотрудники полиции Фото: telegram-канал «Редакция Гайва», https://t.me/redgayva/5384?single

В Орджоникидзевском районе Перми найден труп человека. Фотографии с места обнаружения тела опубликовали местные жители в telegram-канале «Редакция Гайва». «Во дворе дома Вильямса, 10А обнаружен труп. На месте уже работают сотрудники полиции», — сообщил местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми информацию подтвердили. «Тело было обнаружено сотрудниками патрульно-постовой службы, которые патрулировали микрорайон Гайва. По ул. Гайвинская, 8 обнаружено тело человека. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел работают на месте», — сообщили в полиции. Ранее агентство сообщало, что пермячка скончалась по пути на работу. Тело женщины обнаружили ее коллеги в центре Перми.