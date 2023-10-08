08 октября 2023

Погибшая возле пермской больницы женщина работала там сотрудницей охраны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Территория СКРУ-3 ПАО Уралкалий. Соликамск , кпп, проходная, турникет, уралкалий
Женщина работала в ЧОП, которое охраняет больницу Фото:

Женщина, тело которой было обнаружено возле краевой больницы в Перми, была сотрудницей ЧОП, охранявшей это медучреждение. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинском учреждении.

«Она работала в ЧОП, которое охраняло краевую больницу. Утром шла на работу, но, вероятно, ей стало плохо. Ее тело обнаружили коллеги погибшей пермячки», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в Ленинский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела 68-летней женщины. На ее теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Ранее местные жители опубликовали фотографию с места обнаружения погибшей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина, тело которой было обнаружено возле краевой больницы в Перми, была сотрудницей ЧОП, охранявшей это медучреждение. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинском учреждении. «Она работала в ЧОП, которое охраняло краевую больницу. Утром шла на работу, но, вероятно, ей стало плохо. Ее тело обнаружили коллеги погибшей пермячки», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в Ленинский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела 68-летней женщины. На ее теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Ранее местные жители опубликовали фотографию с места обнаружения погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...