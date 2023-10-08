Погибшая возле пермской больницы женщина работала там сотрудницей охраны

Женщина работала в ЧОП, которое охраняет больницу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Женщина, тело которой было обнаружено возле краевой больницы в Перми, была сотрудницей ЧОП, охранявшей это медучреждение. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинском учреждении.

«Она работала в ЧОП, которое охраняло краевую больницу. Утром шла на работу, но, вероятно, ей стало плохо. Ее тело обнаружили коллеги погибшей пермячки», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в Ленинский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела 68-летней женщины. На ее теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Ранее местные жители опубликовали фотографию с места обнаружения погибшей.