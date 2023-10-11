Тюменские таксисты получили возможность выходить на работу в пьяном виде

12 октября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Тюменские фирмы за деньги помогают таксистам получить допуск к работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени появились фирмы, которые за деньги помогают водителям такси получить медицинский допуск к работе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что в таком случае таксисты фактически не проходят медосмотр, поэтому могут сесть за руль в нетрезвом состоянии. «После вступления в силу ФЗ № 580 „Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ“, таксистов обязали проходить медицинский осмотр перед каждым заступлением на линию. После этого одни тюменские таксопарки заключили договор с лицензированными медорганизациями, другие — сказали водителям, чтобы они проходили медосмотры самостоятельно. Вот последние, как раз, и обращаются в такие фирмы, и покупают допуски там. При этом, теоретически, они могут выйти на работу и в нетрезвом виде», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября в России вступил в силу № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»). Новый закон уже изменил правила игры на рынке городских пассажироперевозок.

В Тюмени появились фирмы, которые за деньги помогают водителям такси получить медицинский допуск к работе. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что в таком случае таксисты фактически не проходят медосмотр, поэтому могут сесть за руль в нетрезвом состоянии. «После вступления в силу ФЗ № 580 „Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ“, таксистов обязали проходить медицинский осмотр перед каждым заступлением на линию. После этого одни тюменские таксопарки заключили договор с лицензированными медорганизациями, другие — сказали водителям, чтобы они проходили медосмотры самостоятельно. Вот последние, как раз, и обращаются в такие фирмы, и покупают допуски там. При этом, теоретически, они могут выйти на работу и в нетрезвом виде», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября в России вступил в силу № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»). Новый закон уже изменил правила игры на рынке городских пассажироперевозок.