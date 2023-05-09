Дешевое такси навсегда исчезнет из Тюмени

Из-за нового закона водители останутся без работы, а пассажиры пересядут на автобусы

10 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Цены на такси в Тюмени вырастут уже этой осенью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость услуг такси в Тюменской области рискует вырасти в несколько раз уже этой осенью. Причина — Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»), который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Он резко изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. По мнению инсайдеров URA.RU, от этого проиграют все: и пассажиры, и водители. Одни останутся без работы, другие — без дешевого такси. Рынок такси в России навсегда изменился с приходом агрегаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Что было? Рынок такси в Тюмени, как и по всей России, начал стремительно развиваться в 2011 году, после появления агрегатора «Яндекс.Такси». Владелец одного из тюменских таксопарков, который много лет сотрудничает с компанией, считает, что идея о создании подобного приложения изначально была хорошей. Но ее реализации оказалась отвратительной. «Когда на рынок перевозок зашел „Яндекс“, я работал простым таксистом. Получал заказы через диспетчера, ездил по адресам, забирал пассажиров и отвозил их. В 2013 году установил себе приложение. Тогда это было свежо, модно, и, как-то интересно, что ли. Все процессы автоматизированы и всегда знаешь, сколько заработаешь. Со временем, подкопил денег и открыл свой собственный таксопарк. Стал зарабатывать побольше. Доходы начали падать, когда „Яндекс“ выбил с рынка всех конкурентов. А работа таксистом вообще превратилась в настоящий ад», — пояснил собеседник агентства в Тюмени на условиях анонимности. Большинству тюменских таксистов не хватает заработанных денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Что стало? Владелец тюменского таксопарка сравнил работу на агрегаторов с добровольным рабством. По его словам, 75% водителей тратят все заработанные деньги на еду и бензин. Все потому, считает бизнесмен, что компании выстроили уникальную систему, в которой никто ни за что не отвечает, но прибыль идет стабильно. «В такси набирают кого попало. Пришел в таксопарк, подключился к агрегатору, работаешь. На „оформление“ в контору уходит минут 30. Водителей стало очень много. А денег в системе — очень мало: с каждой поездки агрегатор забирает свой процент. Таксопарк, как посредник, тоже. Таксисту достается то, что осталось. При этом, никто ни за что не отвечает. Формально, программа „Яндекс.Go“ просто „знакомит“ водителя с пассажиром, и один везет другого. Вся эта система уже давным-давно нуждается в госрегулировании. Или будет только хуже», — считает тюменский бизнесмен. «Закон о такси» оставит многих водителей без работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Что будет? 1 сентября 2023 года вступает в силу ФЗ № 580 («закон о такси»), который, вероятно, нацелен на то, чтобы вернуть престиж профессии таксист и навести порядок на рынке городских пассажироперевозок. Так, в каждом регионе РФ появятся реестры такси, где будет содержаться информация о перевозчиках и разрешениях, выданных водителям. Для получения лицензии нужно собрать пакет документов: договор со службой заказа легкового такси, справку о несудимости и т. д. «Нюансов в законе очень много. Таксистами смогут работать обладатели лицензий, ИП и самозанятые. Просто так, сесть за руль и поехать, как сейчас, будет нельзя. Естественно, это скажется на количестве водителей: многие из них останутся без работы, потому что не смогут оформить документы. Зато профессионалы останутся. И это радует», — считает владелец другого тюменского таксопарка. Он добавил, что поправки в закон «о такси» неминуемо приведут к резкому росту цен на услуги перевозчиков. «Баланс спроса и предложения на рынке услуг такси неизбежно изменится. Проиграют все: многие водители останутся без работы, а пассажиры — без дешевого такси. Нужно быть готовым к тому, что поездка, которая сегодня стоит 100 рублей, уже в сентябре будет оцениваться в 250 — 300 рублей. И это нормально. За качество нужно платить. В том числе, пользуясь услугами такси», — резюмировал собеседник агентства. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость услуг такси в Тюменской области рискует вырасти в несколько раз уже этой осенью. Причина — Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»), который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Он резко изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. По мнению инсайдеров URA.RU, от этого проиграют все: и пассажиры, и водители. Одни останутся без работы, другие — без дешевого такси. Что было? Рынок такси в Тюмени, как и по всей России, начал стремительно развиваться в 2011 году, после появления агрегатора «Яндекс.Такси». Владелец одного из тюменских таксопарков, который много лет сотрудничает с компанией, считает, что идея о создании подобного приложения изначально была хорошей. Но ее реализации оказалась отвратительной. «Когда на рынок перевозок зашел „Яндекс“, я работал простым таксистом. Получал заказы через диспетчера, ездил по адресам, забирал пассажиров и отвозил их. В 2013 году установил себе приложение. Тогда это было свежо, модно, и, как-то интересно, что ли. Все процессы автоматизированы и всегда знаешь, сколько заработаешь. Со временем, подкопил денег и открыл свой собственный таксопарк. Стал зарабатывать побольше. Доходы начали падать, когда „Яндекс“ выбил с рынка всех конкурентов. А работа таксистом вообще превратилась в настоящий ад», — пояснил собеседник агентства в Тюмени на условиях анонимности. Что стало? Владелец тюменского таксопарка сравнил работу на агрегаторов с добровольным рабством. По его словам, 75% водителей тратят все заработанные деньги на еду и бензин. Все потому, считает бизнесмен, что компании выстроили уникальную систему, в которой никто ни за что не отвечает, но прибыль идет стабильно. «В такси набирают кого попало. Пришел в таксопарк, подключился к агрегатору, работаешь. На „оформление“ в контору уходит минут 30. Водителей стало очень много. А денег в системе — очень мало: с каждой поездки агрегатор забирает свой процент. Таксопарк, как посредник, тоже. Таксисту достается то, что осталось. При этом, никто ни за что не отвечает. Формально, программа „Яндекс.Go“ просто „знакомит“ водителя с пассажиром, и один везет другого. Вся эта система уже давным-давно нуждается в госрегулировании. Или будет только хуже», — считает тюменский бизнесмен. Что будет? 1 сентября 2023 года вступает в силу ФЗ № 580 («закон о такси»), который, вероятно, нацелен на то, чтобы вернуть престиж профессии таксист и навести порядок на рынке городских пассажироперевозок. Так, в каждом регионе РФ появятся реестры такси, где будет содержаться информация о перевозчиках и разрешениях, выданных водителям. Для получения лицензии нужно собрать пакет документов: договор со службой заказа легкового такси, справку о несудимости и т. д. «Нюансов в законе очень много. Таксистами смогут работать обладатели лицензий, ИП и самозанятые. Просто так, сесть за руль и поехать, как сейчас, будет нельзя. Естественно, это скажется на количестве водителей: многие из них останутся без работы, потому что не смогут оформить документы. Зато профессионалы останутся. И это радует», — считает владелец другого тюменского таксопарка. Он добавил, что поправки в закон «о такси» неминуемо приведут к резкому росту цен на услуги перевозчиков. «Баланс спроса и предложения на рынке услуг такси неизбежно изменится. Проиграют все: многие водители останутся без работы, а пассажиры — без дешевого такси. Нужно быть готовым к тому, что поездка, которая сегодня стоит 100 рублей, уже в сентябре будет оцениваться в 250 — 300 рублей. И это нормально. За качество нужно платить. В том числе, пользуясь услугами такси», — резюмировал собеседник агентства. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.