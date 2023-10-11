Пьяная многодетная мать из Тюменской области избивала и резала своих подруг

12 октября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Многодетная мать из Ялуторовска отправится в колонию на несколько лет за нападения на своих подруг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) осудили многодетную мать, которая, напиваясь, била и резала своих собутыльниц. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения Жукова, в ходе ссоры с ранее знакомой ей К., нанесла последней множественные удары кулаками и ногами по телу, далее схватила со стола в кухне нож и ударила им в спину К., после чего схватила стеклянную бутылку и нанесла ею удар по голове потерпевшей, причинив тем самым девушке легкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе. Меньше, чем через месяц, Жукова совершила еще одно преступление. Своей собутыльнице она нанесла тяжкий вред здоровью, три раза ударив ножом. После этого, вместе с другими собутыльниками, ее вывезли в Заводоуковский район и оставили на дороге. Жукова отрицает свою причастность и обвиняет в произошедшем других лиц. Она отправится в колонию на 4 года и 6 месяцев.

В Ялуторовске (Тюменская область) осудили многодетную мать, которая, напиваясь, била и резала своих собутыльниц. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения Жукова, в ходе ссоры с ранее знакомой ей К., нанесла последней множественные удары кулаками и ногами по телу, далее схватила со стола в кухне нож и ударила им в спину К., после чего схватила стеклянную бутылку и нанесла ею удар по голове потерпевшей, причинив тем самым девушке легкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе. Меньше, чем через месяц, Жукова совершила еще одно преступление. Своей собутыльнице она нанесла тяжкий вред здоровью, три раза ударив ножом. После этого, вместе с другими собутыльниками, ее вывезли в Заводоуковский район и оставили на дороге. Жукова отрицает свою причастность и обвиняет в произошедшем других лиц. Она отправится в колонию на 4 года и 6 месяцев.