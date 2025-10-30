Тюмень получит огромный спорткомплекс с футбольным манежем

Строительство запланировано на 2028 год Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени в районе КПД на улице Одесская откроют крупный футбольный манеж «Патриот». Проект предполагает создание двухэтажного спорткомплекса и корпуса для волейбола и баскетбола. Как сообщили в региональном департаменте спорта, строительство запланировано на 2028 год.

«В рамках инвестиционных проектов ведется работа по строительству футбольного манежа „Патриот“ инвестором ООО „Софи-Лэнд. Футбольный манеж“ по адресу: Тюмень, Одесская, дом 3. В рамках проекта планируется строительство двухэтажного спортивного комплекса общей площадью 4 390 квадратных метров, универсального корпуса площадью 2 100 кв.м., для нескольких видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), крытого футбольного манежа», — рассказали в департаменте.