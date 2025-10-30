Тюмень получит огромный спорткомплекс с футбольным манежем
Строительство запланировано на 2028 год
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени в районе КПД на улице Одесская откроют крупный футбольный манеж «Патриот». Проект предполагает создание двухэтажного спорткомплекса и корпуса для волейбола и баскетбола. Как сообщили в региональном департаменте спорта, строительство запланировано на 2028 год.
«В рамках инвестиционных проектов ведется работа по строительству футбольного манежа „Патриот“ инвестором ООО „Софи-Лэнд. Футбольный манеж“ по адресу: Тюмень, Одесская, дом 3. В рамках проекта планируется строительство двухэтажного спортивного комплекса общей площадью 4 390 квадратных метров, универсального корпуса площадью 2 100 кв.м., для нескольких видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), крытого футбольного манежа», — рассказали в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на территории заброшенного стадиона «Локомотив» рядом с ЖД вокзалом планируют построить современный стадион. Реализация проекта рассчитана на несколько лет.
