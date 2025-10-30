Тюменцы несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Фото
30 октября в России считается Днем памяти жертв политических репрессий
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Жители Тюмени несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий, который находится на улице Республики. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU Владислав Усов.
«Жители Тюмени несут цветы к памятному камню жертвам политических репрессий, который находится на улице Республики. Пока людей немного», — сообщил Владислав Усов.
30 октября в России ежегодно отмечают памятную дату, посвященную жертвам политических репрессий. В этот день по всей стране проходят траурные мероприятия, включающие митинги, церемонии возложения венков и цветов к памятникам репрессированным.
Памятный камень, посвященный жертвам политических репрессий, находится в Тюмени на улице Республики
Фото: Владислав Усов, URA.RU
