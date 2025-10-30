Логотип РИА URA.RU
Житель Тюменской области лишен гражданства за разжигание межнациональной вражды

30 октября 2025 в 12:34
Мужчина является выходцем одной из республик Средней Азии

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Тюменской области оказался в числе десяти выходцев Средней Азии, лишенных российского гражданства за различные правонарушения. Об этом стало известно журналистам.

«Еще один гражданин — из Тюменской области. Его действия были направлены на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор региона, а также на „возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам“, — сообщает telegram-канал РЕН ТВ.

Там уточнили, что гражданства РФ также были лишены жители Архангельской и Самарской областей, Камчатского и Забайкальского краев, а также республики Бурятия. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени задержан житель Санкт-Петербурга, который подозревается в экстремизме. По версии следствия, в 2023 году мужчина со своим приятелем через мессенджер Telegram призывал к вражде против русских.

