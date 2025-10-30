Десять мигрантов лишились гражданства из-за угрозы безопасности РФ
Мигранты участвовали в различных преступных деяниях
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Десять человек из стран Центральной Азии лишились российского гражданства из-за угроз национальной безопасности. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России (ФСБ).
В ФСБ омтетили, что речь идет о гражданах, которые, по оценке спецслужбы, совершали действия, связанные с националистическими и религиозными экстремистскими взглядами, а также участвовали в уголовных преступлениях разного характера. Данные службы передает telegram-канал РЕН ТВ.
Двое из депортированных — из Архангельской области, они были приверженцами идей национального превосходства и ранее неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию. В составе группы эти лица совершали также акты насилия в отношении жителей Северодвинска и допускали иные правонарушения общеуголовного характера.
Еще один лишенный гражданства — выходец из Тюменской области. Он попытался радикализовать представителей одной из среднеазиатских диаспор региона, а также провоцировал рознь по политическим, национальным и религиозным мотивам. В числе лишенных российского паспорта оказался и житель Бурятии, который ранее был осужден за участие в деятельности международной религиозной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.
Также гражданство России отняли у двух выходцев из Забайкальского края, которые уклонились от исполнения воинской обязанности, и мужчины, осужденного в 2020 году за организацию незаконной миграции иностранных граждан в РФ. Несмотря на уголовную ответственность, он продолжал соответствующую противоправную деятельность после освобождения. Еще в перечне лишенных гражданства — жители Камчатского края и Самарской области, о подробностях которых в ФСБ не сообщили.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.