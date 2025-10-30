Десять мигрантов лишились гражданства из-за угрозы безопасности РФ

Мигранты участвовали в различных преступных деяниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Десять человек из стран Центральной Азии лишились российского гражданства из-за угроз национальной безопасности. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

В ФСБ омтетили, что речь идет о гражданах, которые, по оценке спецслужбы, совершали действия, связанные с националистическими и религиозными экстремистскими взглядами, а также участвовали в уголовных преступлениях разного характера. Данные службы передает telegram-канал РЕН ТВ.

Двое из депортированных — из Архангельской области, они были приверженцами идей национального превосходства и ранее неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию. В составе группы эти лица совершали также акты насилия в отношении жителей Северодвинска и допускали иные правонарушения общеуголовного характера.

Еще один лишенный гражданства — выходец из Тюменской области. Он попытался радикализовать представителей одной из среднеазиатских диаспор региона, а также провоцировал рознь по политическим, национальным и религиозным мотивам. В числе лишенных российского паспорта оказался и житель Бурятии, который ранее был осужден за участие в деятельности международной религиозной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.