Происшествия

Десять мигрантов лишились гражданства из-за угрозы безопасности РФ

30 октября 2025 в 12:33
Мигранты участвовали в различных преступных деяниях

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Десять человек из стран Центральной Азии лишились российского гражданства из-за угроз национальной безопасности. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

В ФСБ омтетили, что речь идет о гражданах, которые, по оценке спецслужбы, совершали действия, связанные с националистическими и религиозными экстремистскими взглядами, а также участвовали в уголовных преступлениях разного характера. Данные службы передает telegram-канал РЕН ТВ.

Двое из депортированных — из Архангельской области, они были приверженцами идей национального превосходства и ранее неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию. В составе группы эти лица совершали также акты насилия в отношении жителей Северодвинска и допускали иные правонарушения общеуголовного характера.

Еще один лишенный гражданства — выходец из Тюменской области. Он попытался радикализовать представителей одной из среднеазиатских диаспор региона, а также провоцировал рознь по политическим, национальным и религиозным мотивам. В числе лишенных российского паспорта оказался и житель Бурятии, который ранее был осужден за участие в деятельности международной религиозной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.

Также гражданство России отняли у двух выходцев из Забайкальского края, которые уклонились от исполнения воинской обязанности, и мужчины, осужденного в 2020 году за организацию незаконной миграции иностранных граждан в РФ. Несмотря на уголовную ответственность, он продолжал соответствующую противоправную деятельность после освобождения. Еще в перечне лишенных гражданства — жители Камчатского края и Самарской области, о подробностях которых в ФСБ не сообщили.

