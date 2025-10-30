В Ишиме директор автошколы торговал сертификатами о прохождении обучения
В уголовном деле бывшего директора ишимской автошколы - пять преступных эпизодов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ишиме (Тюменская область) директор автошколы продавал сертификаты о прохождении обучения. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.
«В суде установлено, что в период с июля 2018 года по май 2019 года подсудимый, занимая должность генерального директора автошколы, за вознаграждение выдал пяти гражданам свидетельства о профессии водителя категории D. Без фактического прохождения ими обучения и сдачи квалификационного экзамена», — отметили в прокуратуре.
Мужчина был признан виновным по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия. Суд приговорил его к 5 годам 10 месяцам лишения свободы условно. Также ему в течение 2 лет 10 месяцев запрещено занимать руководящие должности.
Ранее URA.RU писало о том, что в 2022 году бывший глава УГИБДД Тюменской области Александр Селюнин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Экс-силовика осудили за коррупцию: за взятки он продавал водительские права. При этом, оплату бывший силовик брал не только деньгами, но и стройматериалами, а также бытовой техникой.
