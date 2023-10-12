Как прошла первая зарубежная поездка Путина в 2023 году. Фоторепортаж

Путин прибыл в Киргизию и встретился с Жапаровым

12 октября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение усилить военное присутствие России в Киргизии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение закрепить и расширить связи с Киргизией в военной сфере, а также по другим направлениям. Официальный визит в республику стал первой зарубежной поездкой Путина в 2023 году. Прежде чем приехать в резиденцию киргизского лидера «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник»), Путин возложил венок к мемориалу погибшим во время восстания 1916 года, которое было жестко подавлено карательными отрядами российского императора Николая II. Встреча двух президентов прошла в резиденции, расположенной в живописном предгорье хребта Ала-Тоо. Роту почетного караула Путин приветствовал по-киргизски: «Салам, аскер!». Правда, перед этим он уточнил у своего коллеги Садыра Жапарова, как правильно звучит эта фраза. Президент Киргизии Садыр Жапаров много раз повторил, что рад приезду президента РФ Владимира Путина в Бишкек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры сначала пообщались один на один, после состоялись переговоры с участием делегаций. Одна из основных тем — торгово-экономическое сотрудничество, которое с введением антироссийских санкций в 2022 году стало расти небывалыми темпами. Путин отметил, что товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,4 млрд долларов, в этом году увеличился еще на 17,9%. Россия остается для Киргизии самым крупным инвестором: в общей доле зарубежных инвестиций на РФ приходится почти 37%. Речь идет в том числе об энергетике: Россия полностью обеспечивает республику автомобильным топливом и занимается газификацией населенных пунктов: к 2030 году таких будет 60%. Отдельной частью переговоров стало сотрудничество в военной сфере. В первую очередь речь — об авиабазе Кант, которая дислоцируется под Бишкеком и 23 октября будет отмечать 20-летие со дня основания в Киргизии. «Этот военный форпост вносит существенный вклад в обеспечение безопасности республики и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе. Я хорошо помню, как создавался Кант. Руководство республики тогда напрямую обратилось с просьбой как можно скорее разместить здесь российских военных. Киргизия подверглась нападению бандформирований со стороны Афганистана, и потребовалась быстрая реакция. База и сегодня имеет важное региональное значение», — заявил Путин. По завершению переговоров президенты вместе поздравили военнослужащих с торжеством. «Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, — обратился Путин к военным. — Хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих. И конечно, рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств». Новость по теме Путин: Россия и Киргизия переходят на расчеты в национальных валютах Как пояснил URA.RU бывший командующий авиацией Северокавказского пограничного округа, участник войн в Афганистане, Таджикистане и Чечне, Герой РФ, председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой, авиабаза является фактором стабильности и безопасности в Киргизии и в Центральной Азии в целом. «Присутствие России в этом регионе приобретает все больший интерес именно с военно-политической точки зрения, потому что туда рвутся США, Великобритания, Китай, чтобы взять контроль над республиками и в перспективе подчинить их себе. Неслучайно президент США Джо Байден приглашал лидеров к себе на саммит: США хотят начать обрабатывать президентов, чтобы они отвернулись от России. Вбили клин в Закавказье, пытаются это сделать и в Центральной Азии. Поэтому база Кант важна в военно-стратегическом плане и для России, и для Киргизии», — убежден Липовой. По итогам переговоров президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров заявили, что настроены на расширение и укрепление сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская авиабаза Кант является гарантом безопасности не только для Киргизии и всего Центрально-Азиатского региона, но в конечном счете и южных границ России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенты России и Киргизии вместе вышли из резиденции и направились к военным. По пути еще что-то успели обсудить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Церемония по случаю 20-летия авиабазы Кант прошла в резиденции президента Киргизии Фото: Владимир Андреев © URA.RU День переговоров оказался по-летнему жарким, но осень все-таки вступает в свои права Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все договоренности президенты России и Киргизии скрепили крепким рукопожатием Фото: Владимир Андреев © URA.RU После торжественной церемонии российские летчики снимут парадные мундиры и снова вернутся к службе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение закрепить и расширить связи с Киргизией в военной сфере, а также по другим направлениям. Официальный визит в республику стал первой зарубежной поездкой Путина в 2023 году. Прежде чем приехать в резиденцию киргизского лидера «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник»), Путин возложил венок к мемориалу погибшим во время восстания 1916 года, которое было жестко подавлено карательными отрядами российского императора Николая II. Встреча двух президентов прошла в резиденции, расположенной в живописном предгорье хребта Ала-Тоо. Роту почетного караула Путин приветствовал по-киргизски: «Салам, аскер!». Правда, перед этим он уточнил у своего коллеги Садыра Жапарова, как правильно звучит эта фраза. Лидеры сначала пообщались один на один, после состоялись переговоры с участием делегаций. Одна из основных тем — торгово-экономическое сотрудничество, которое с введением антироссийских санкций в 2022 году стало расти небывалыми темпами. Путин отметил, что товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,4 млрд долларов, в этом году увеличился еще на 17,9%. Россия остается для Киргизии самым крупным инвестором: в общей доле зарубежных инвестиций на РФ приходится почти 37%. Речь идет в том числе об энергетике: Россия полностью обеспечивает республику автомобильным топливом и занимается газификацией населенных пунктов: к 2030 году таких будет 60%. Отдельной частью переговоров стало сотрудничество в военной сфере. В первую очередь речь — об авиабазе Кант, которая дислоцируется под Бишкеком и 23 октября будет отмечать 20-летие со дня основания в Киргизии. «Этот военный форпост вносит существенный вклад в обеспечение безопасности республики и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе. Я хорошо помню, как создавался Кант. Руководство республики тогда напрямую обратилось с просьбой как можно скорее разместить здесь российских военных. Киргизия подверглась нападению бандформирований со стороны Афганистана, и потребовалась быстрая реакция. База и сегодня имеет важное региональное значение», — заявил Путин. По завершению переговоров президенты вместе поздравили военнослужащих с торжеством. «Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, — обратился Путин к военным. — Хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих. И конечно, рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств». Как пояснил URA.RU бывший командующий авиацией Северокавказского пограничного округа, участник войн в Афганистане, Таджикистане и Чечне, Герой РФ, председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой, авиабаза является фактором стабильности и безопасности в Киргизии и в Центральной Азии в целом. «Присутствие России в этом регионе приобретает все больший интерес именно с военно-политической точки зрения, потому что туда рвутся США, Великобритания, Китай, чтобы взять контроль над республиками и в перспективе подчинить их себе. Неслучайно президент США Джо Байден приглашал лидеров к себе на саммит: США хотят начать обрабатывать президентов, чтобы они отвернулись от России. Вбили клин в Закавказье, пытаются это сделать и в Центральной Азии. Поэтому база Кант важна в военно-стратегическом плане и для России, и для Киргизии», — убежден Липовой.