Путин: Россия и Киргизия переходят на расчеты в национальных валютах

Киргизия и Россия продолжают отказываться от расчетов в резервной валюте, переходя на обмен в национальных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания по итогам российско-киргизских переговоров.
«Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты. Как результат доля рубля достигла 83% внушительных. Россия является крупнейшим инвестором в Кыргызскую экономику», — заявил Владимир Путин, прямая трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин впервые за год вылетел за рубеж — в Киргизию. Главы двух стран планируют подписать ряд важных документов по укреплению сотрудничества. К тому же президент России 13 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет «Национальная служба новостей».
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