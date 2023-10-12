Путин: Россия и Киргизия переходят на расчеты в национальных валютах

12 октября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин находится в Киргизии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киргизия и Россия продолжают отказываться от расчетов в резервной валюте, переходя на обмен в национальных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания по итогам российско-киргизских переговоров. «Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты. Как результат доля рубля достигла 83% внушительных. Россия является крупнейшим инвестором в Кыргызскую экономику», — заявил Владимир Путин, прямая трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». Ранее Путин впервые за год вылетел за рубеж — в Киргизию. Главы двух стран планируют подписать ряд важных документов по укреплению сотрудничества. К тому же президент России 13 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет «Национальная служба новостей».

Киргизия и Россия продолжают отказываться от расчетов в резервной валюте, переходя на обмен в национальных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания по итогам российско-киргизских переговоров. «Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты. Как результат доля рубля достигла 83% внушительных. Россия является крупнейшим инвестором в Кыргызскую экономику», — заявил Владимир Путин, прямая трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». Ранее Путин впервые за год вылетел за рубеж — в Киргизию. Главы двух стран планируют подписать ряд важных документов по укреплению сотрудничества. К тому же президент России 13 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет «Национальная служба новостей».