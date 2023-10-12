Путин: Россия и Киргизия переходят на расчеты в национальных валютах

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин находится в Киргизии Фото:

Киргизия и Россия продолжают отказываться от расчетов в резервной валюте, переходя на обмен в национальных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания по итогам российско-киргизских переговоров.

«Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты. Как результат доля рубля достигла 83% внушительных. Россия является крупнейшим инвестором в Кыргызскую экономику», — заявил Владимир Путин, прямая трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин впервые за год вылетел за рубеж — в Киргизию. Главы двух стран планируют подписать ряд важных документов по укреплению сотрудничества. К тому же президент России 13 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет «Национальная служба новостей».

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Киргизия и Россия продолжают отказываться от расчетов в резервной валюте, переходя на обмен в национальных. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания по итогам российско-киргизских переговоров. «Есть перспективы для дальнейшего роста. Активно переходим на национальные валюты. Как результат доля рубля достигла 83% внушительных. Россия является крупнейшим инвестором в Кыргызскую экономику», — заявил Владимир Путин, прямая трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». Ранее Путин впервые за год вылетел за рубеж — в Киргизию. Главы двух стран планируют подписать ряд важных документов по укреплению сотрудничества. К тому же президент России 13 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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