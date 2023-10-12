Госдума изменила закон о военном положении в России

Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума приняла закон в трех чтениях о военном положении в РФ Фото:

Госдума в третьем чтении одобрила закон об отмене информирования Совета Европы о введении или прекращения военного положения в России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента РФ.

«Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — передает пресс-служба Госдумы в своем telegram-канале. Там отметили, что такой закон направлен на то, чтобы Россия не информировала генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о введении или прекращении военного и чрезвычайного положения в России. Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.

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Госдума в третьем чтении одобрила закон об отмене информирования Совета Европы о введении или прекращения военного положения в России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента РФ. «Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — передает пресс-служба Госдумы в своем telegram-канале. Там отметили, что такой закон направлен на то, чтобы Россия не информировала генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о введении или прекращении военного и чрезвычайного положения в России. Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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