Госдума изменила закон о военном положении в России

Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положениях

12 октября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Госдума приняла закон в трех чтениях о военном положении в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума в третьем чтении одобрила закон об отмене информирования Совета Европы о введении или прекращения военного положения в России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента РФ. «Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — передает пресс-служба Госдумы в своем telegram-канале . Там отметили, что такой закон направлен на то, чтобы Россия не информировала генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о введении или прекращении военного и чрезвычайного положения в России. Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.

Госдума в третьем чтении одобрила закон об отмене информирования Совета Европы о введении или прекращения военного положения в России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента РФ. «Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — передает пресс-служба Госдумы в своем telegram-канале. Там отметили, что такой закон направлен на то, чтобы Россия не информировала генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о введении или прекращении военного и чрезвычайного положения в России. Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.