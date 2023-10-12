В Перми запустили в прокат пиратскую версию фильма «Оппенгеймер»

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Обновление кинотеатра "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря, заря кинотеатр
Картину о разработчике ядерного оружия показывают в двух кинотеатрах Фото:

Два пермских кинотеатра объявили о прокате фильма «Оппенгеймер» несмотря на то, что ранее картину назвали пиратской, а Министерство культуры РФ не рекомендовало показывать ее в России. Фильм про разработчика ядерного оружия можно увидеть в рамках предсеансового обслуживания, а билеты продают только онлайн. Информация об этом размещена на сайтах пермских кинотеатров.

«Сначала состоится сеанс фильма „Оппенгеймер“, затем — сеанс фильма „Три добрых дела“. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Оппенгеймер“ — продолжительность 3 часа. Перерыв между предсеансовым обслуживанием и фильмом — 1 минута. Фильм „Три добрых дела“ — продолжительность 6 минут.», — сказано на сайте одного из пермских кинотеатров. В другом кинозале «Оппенгеймер» маскируют под короткометражный фильм «Склероз».

Большая часть пермских кинотеатров отказалась показывать картину. В сети «Синема Парк» заявили, что фильм «Оппенгеймер» как и «Барби» является пиратским контентом, который запретили к показу в России. В кинотеатре «Синема 5» также сообщили, что фильм «Оппенгеймер» показывать не будут.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские кинотеатры маскируют фильм «Барби» под короткометражную картину «Склероз». Фильм об известной кукле появился в афишах трех залов.

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Два пермских кинотеатра объявили о прокате фильма «Оппенгеймер» несмотря на то, что ранее картину назвали пиратской, а Министерство культуры РФ не рекомендовало показывать ее в России. Фильм про разработчика ядерного оружия можно увидеть в рамках предсеансового обслуживания, а билеты продают только онлайн. Информация об этом размещена на сайтах пермских кинотеатров. «Сначала состоится сеанс фильма „Оппенгеймер“, затем — сеанс фильма „Три добрых дела“. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Оппенгеймер“ — продолжительность 3 часа. Перерыв между предсеансовым обслуживанием и фильмом — 1 минута. Фильм „Три добрых дела“ — продолжительность 6 минут.», — сказано на сайте одного из пермских кинотеатров. В другом кинозале «Оппенгеймер» маскируют под короткометражный фильм «Склероз». Большая часть пермских кинотеатров отказалась показывать картину. В сети «Синема Парк» заявили, что фильм «Оппенгеймер» как и «Барби» является пиратским контентом, который запретили к показу в России. В кинотеатре «Синема 5» также сообщили, что фильм «Оппенгеймер» показывать не будут. Ранее URA.RU рассказало, что пермские кинотеатры маскируют фильм «Барби» под короткометражную картину «Склероз». Фильм об известной кукле появился в афишах трех залов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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