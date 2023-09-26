В пермских кинотеатрах фильм «Барби» маскируют под «Склероз»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Фильм о кукле показывают в обход запретов Фото:

Три пермских кинотеатра запустили в прокат фильм «Барби», хотя ранее Министерство культуры РФ отказалось показывать эту картину вместе с фильмом «Оппенгеймер». Фильм про известную куклу показывают в рамках предсеансового обслуживания, а билеты продают только онлайн. Информация об этом размещена на сайтах пермских кинотеатров.

«Фильм демонстрируется в рамках проекта „Кинотека“ компании „Фильмотека“, арендующей залы кинотеатра. Первый показ в рамках предсеансового обслуживания — „Барби“ (продолжительность 1 ч. 54 мин.), затем показ фильма „Склероз“ (продолжительность — 9 мин.)», — сказано на сайте одного из пермских кинотеатров. В других кинозалах «Барби» маскируют под короткометражные фильмы «Остановка» и «Три добрых дела».

URA.RU направило запросы в кинотеатры, где показывают «Барби», но на момент публикации ответ не поступил. В сети кинотеатров «Синема Парк» сообщили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» — это пиратский контент, запрещенный к показу в России, и у них данные фильмы в прокате не появятся.

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Три пермских кинотеатра запустили в прокат фильм «Барби», хотя ранее Министерство культуры РФ отказалось показывать эту картину вместе с фильмом «Оппенгеймер». Фильм про известную куклу показывают в рамках предсеансового обслуживания, а билеты продают только онлайн. Информация об этом размещена на сайтах пермских кинотеатров. «Фильм демонстрируется в рамках проекта „Кинотека“ компании „Фильмотека“, арендующей залы кинотеатра. Первый показ в рамках предсеансового обслуживания — „Барби“ (продолжительность 1 ч. 54 мин.), затем показ фильма „Склероз“ (продолжительность — 9 мин.)», — сказано на сайте одного из пермских кинотеатров. В других кинозалах «Барби» маскируют под короткометражные фильмы «Остановка» и «Три добрых дела». URA.RU направило запросы в кинотеатры, где показывают «Барби», но на момент публикации ответ не поступил. В сети кинотеатров «Синема Парк» сообщили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» — это пиратский контент, запрещенный к показу в России, и у них данные фильмы в прокате не появятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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