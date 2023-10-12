Пермский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как воевал с боевиками ИГИЛ* и Аль-Каиды* в Африке. Фото

Боец ЧВК Вагнер вернулся в Пермь из Африки с наградой

12 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Пермяка наградили медалью «За отвагу» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец ЧВК «Вагнер» из Перми, побывавший в командировке в Африке, принял участие в боях против боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). По его словам, террористы избегают прямых боестолкновений с бойцами частной военной компании из-за слабой боевой подготовки. Интервью с пермяком приводится в telegram-канале «Прикамские витязи», связанного с бойцами указанной ЧВК. «Воюем против ИГИЛ и „Аль-Каиды“. Враг, в своей основе, имеет низкую подготовку. Но встречаются отдельные подразделения, которых курирует и вооружает коллективный запад, вот там ребята серьезные. Боевики любят устраивать засады, минировать местность, в прямом боестолкновении мы их успешно выносим», — отметил пермяк. Также боец мужчина рассказал о том, что был ранен. Во время восстановления в одном из африканских госпиталей, на госпиталь напали террористы. Оставшиеся без оружия раненые бойцы готовы были вступить в бой с врагом с пластиковыми ножами и швабрами, но внезапно боевики покинули учреждение. «Наших в госпитале было человек семь, все раненные. Когда услышали стрельбу, то сразу стали вооружаться всем, что попало под руки: пластиковыми ножами, вилками и шваброй. Мы были готовы драться до конца, а местные вместо того, чтобы сопротивляться, начали молиться и плакать. Но нам повезло и боевики до нас не дошли. Их что-то спугнуло, и они сбежали», — рассказал боец ЧВК «Вагнер». За время командировки житель Перми был награжден медалью «За отвагу». По словам бойца, в одном из боестолкновений он получил ранение, но продолжил выполнять поставленную задачу. За это командование решило отметить пермяка. Сейчас мужчина находится в отпуске, после чего вернется на африканский континент. (Террористические организации ИГИЛ и «Аль-Каида» запрещены в России) За командировку в Африку пермяка наградили медалью «За отвагу» Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец ЧВК «Вагнер» из Перми, побывавший в командировке в Африке, принял участие в боях против боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). По его словам, террористы избегают прямых боестолкновений с бойцами частной военной компании из-за слабой боевой подготовки. Интервью с пермяком приводится в telegram-канале «Прикамские витязи», связанного с бойцами указанной ЧВК. «Воюем против ИГИЛ и „Аль-Каиды“. Враг, в своей основе, имеет низкую подготовку. Но встречаются отдельные подразделения, которых курирует и вооружает коллективный запад, вот там ребята серьезные. Боевики любят устраивать засады, минировать местность, в прямом боестолкновении мы их успешно выносим», — отметил пермяк. Также боец мужчина рассказал о том, что был ранен. Во время восстановления в одном из африканских госпиталей, на госпиталь напали террористы. Оставшиеся без оружия раненые бойцы готовы были вступить в бой с врагом с пластиковыми ножами и швабрами, но внезапно боевики покинули учреждение. «Наших в госпитале было человек семь, все раненные. Когда услышали стрельбу, то сразу стали вооружаться всем, что попало под руки: пластиковыми ножами, вилками и шваброй. Мы были готовы драться до конца, а местные вместо того, чтобы сопротивляться, начали молиться и плакать. Но нам повезло и боевики до нас не дошли. Их что-то спугнуло, и они сбежали», — рассказал боец ЧВК «Вагнер». За время командировки житель Перми был награжден медалью «За отвагу». По словам бойца, в одном из боестолкновений он получил ранение, но продолжил выполнять поставленную задачу. За это командование решило отметить пермяка. Сейчас мужчина находится в отпуске, после чего вернется на африканский континент. (Террористические организации ИГИЛ и «Аль-Каида» запрещены в России)