Арабист Микульский: Египет боится наплыва беженцев

13 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Египет не спешит открывать гуманитарные коридоры для беженцев из сектора Газа Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Египет препятствует открытию гуманитарных коридоров с территории сектора Газа, так как не готов принять большое количество беженцев. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский. «Арабская солидарность — дело весьма относительное. На самом деле это солидарность между разными странами и довольно сильно отличающимися друг от друга народами, хотя родственными друг другу. Египет обладает своими собственными серьезными демографическими проблемами и страдает от перенаселения. По этой причине лишние рты, лишние люди ему не очень нужны. Поэтому египетское руководство и медлит», — сказал Дмитрий Микульский. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с URA.RU подчеркнул, что Египет также опасается за свою собственную безопасность. «Египет не хочет получать дополнительную головную боль и проблемы, потому что два с половиной миллиона жителей в секторе Газа. Миллион оттуда уйдет в Египет. Это большое число людей, которых нужно кормить, поить, одевать, предоставлять им жилье, давать денег. Это экономическая проблема. Но внутри есть еще проблема с безопасностью, потому что с этим миллионом людей по доброй традиции может просочиться достаточное количество боевиков, которые потом будут хулиганить на улицах Каира. Египет не готов к этому», — объяснил собеседник агентства. Кроме того, отметил Чупрыгин, арабские страны остро восприняли атаку ХАМАС на Израиль. «Нападение ХАМАС произошло в таком варианте, что политические элиты подавляющего большинства арабских государств с сомнением смотрят на эту организацию, про себя думая о том, есть ли смысл дальше их поддерживать. Эта история несет большие потери для них. Не только репутационные, но и в вопросе безопасности», — уточнил он. Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службе безопасности Египта сообщила, что Каир выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Египет по-прежнему настаивает на разрешении конфликта между Израилем и Палестиной в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность. Однако портал Axios, ссылаясь на израильские и американские источники, сообщил, что Израиль и Египет подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Египет препятствует открытию гуманитарных коридоров с территории сектора Газа, так как не готов принять большое количество беженцев. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский. «Арабская солидарность — дело весьма относительное. На самом деле это солидарность между разными странами и довольно сильно отличающимися друг от друга народами, хотя родственными друг другу. Египет обладает своими собственными серьезными демографическими проблемами и страдает от перенаселения. По этой причине лишние рты, лишние люди ему не очень нужны. Поэтому египетское руководство и медлит», — сказал Дмитрий Микульский. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с URA.RU подчеркнул, что Египет также опасается за свою собственную безопасность. «Египет не хочет получать дополнительную головную боль и проблемы, потому что два с половиной миллиона жителей в секторе Газа. Миллион оттуда уйдет в Египет. Это большое число людей, которых нужно кормить, поить, одевать, предоставлять им жилье, давать денег. Это экономическая проблема. Но внутри есть еще проблема с безопасностью, потому что с этим миллионом людей по доброй традиции может просочиться достаточное количество боевиков, которые потом будут хулиганить на улицах Каира. Египет не готов к этому», — объяснил собеседник агентства. Кроме того, отметил Чупрыгин, арабские страны остро восприняли атаку ХАМАС на Израиль. «Нападение ХАМАС произошло в таком варианте, что политические элиты подавляющего большинства арабских государств с сомнением смотрят на эту организацию, про себя думая о том, есть ли смысл дальше их поддерживать. Эта история несет большие потери для них. Не только репутационные, но и в вопросе безопасности», — уточнил он. Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службе безопасности Египта сообщила, что Каир выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Египет по-прежнему настаивает на разрешении конфликта между Израилем и Палестиной в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность. Однако портал Axios, ссылаясь на израильские и американские источники, сообщил, что Израиль и Египет подписали соглашение о создании гуманитарного коридора для эвакуации беженцев из сектора Газа.