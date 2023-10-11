11 октября 2023

JPost: Египет не откроет границу для беженцев из сектора Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, сфинкс, египет, Каир
Египет отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Египет выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Об этом заявили источники в службе безопасности страны.

«Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, но отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав», — передает слова источников газета The Jerusalem Post. Отмечается, что Египет по-прежнему настаивает на разрешении конфликта между Израилем и Палестиной в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность.

Ранее сообщалось, что Израиль начал переговоры по эвакуации из сектора Газа мирных жителей Палестины в Египет. Уточнялось, что египетская сторона примет окончательное решение, так как именно эта страна имеет контроль над пограничным переходом между сектором Газа.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Египет выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Об этом заявили источники в службе безопасности страны. «Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, но отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав», — передает слова источников газета The Jerusalem Post. Отмечается, что Египет по-прежнему настаивает на разрешении конфликта между Израилем и Палестиной в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность. Ранее сообщалось, что Израиль начал переговоры по эвакуации из сектора Газа мирных жителей Палестины в Египет. Уточнялось, что египетская сторона примет окончательное решение, так как именно эта страна имеет контроль над пограничным переходом между сектором Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...