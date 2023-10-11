JPost: Египет не откроет границу для беженцев из сектора Газа

12 октября 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Египет отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Египет выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Об этом заявили источники в службе безопасности страны. «Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, но отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав», — передает слова источников газета The Jerusalem Post. Отмечается, что Египет по-прежнему настаивает на разрешении конфликта между Израилем и Палестиной в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность. Ранее сообщалось, что Израиль начал переговоры по эвакуации из сектора Газа мирных жителей Палестины в Египет. Уточнялось, что египетская сторона примет окончательное решение, так как именно эта страна имеет контроль над пограничным переходом между сектором Газа.

Египет выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Об этом заявили источники в службе безопасности страны. «Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, но отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав», — передает слова источников газета The Jerusalem Post. Отмечается, что Египет по-прежнему настаивает на разрешении конфликта между Израилем и Палестиной в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность. Ранее сообщалось, что Израиль начал переговоры по эвакуации из сектора Газа мирных жителей Палестины в Египет. Уточнялось, что египетская сторона примет окончательное решение, так как именно эта страна имеет контроль над пограничным переходом между сектором Газа.