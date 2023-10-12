Челябинская агрофирма «Ариант» проиграла ФНС суд на 5 млрд рублей

Налоговики нанесли бизнесу семьи Александра Аристова существенные убытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрофирма «Ариант» 12 октября проиграл суд Межрайонной инспекции ФНС № 15 Челябинской области, пытаясь оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения, на сумму порядка 5 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона.

«Рассматривалось дело по заявлению „Агрофирмы Ариант“ о признании недействительным о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части: доначисления НДС в размере 906 млн 039 тысяч 838 рублей, пени в размере 457 млн 223 тысячи 296,52 рублей; доначисления налога на имущество в размере 1 млрд 016 млн 770 тысяч 657 рублей, пени в размере 543 млн 424 тысяч 672,65 рублей, штрафа в размере 13 млн 234 тысяч 710,38 рублей; занижения убытка по ЕСХН в размере 310 млн 403 тысяч 446 рублей; установления убытка по налогу на прибыль в размере 1 млрд 001 млн 021 тысяч 778 рублей, установления убытка по налогу на прибыль в размере 108 млн 108 тысяч 663 рублей, установления прибыли по налогу на прибыль в размере 571 млн 572 тысяч 058 рублей. В удовлетворении заявленных требований отказано», — заявили в пресс-службе суда.

Агрофирма подала иск к налоговикам 17 марта. В пресс-службу «Арианта» направлен письменный запрос, ответ на который будет опубликован по поступлении.

Компания входит в ГК «Ариант», в один из самых крупных агрохолдингов в регионе. Владеет холдингом семья челябинского бизнесмена Александра Аристов. Основная доля акций записана на зятя Аристова — Александра Кретова.