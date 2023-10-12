В Челябинске возобновились рейсы троллейбусов до ЧМК

Движение троллейбусов №7 и №14 было ограничено из-за ремонта теплосетей
В Челябинске возобновились рейсы троллейбусов №7 и №14 до ЧМК в связи с завершением ремонта теплосетей. Об этом URA.RU сообщили 12 октября в пресс-службе перевозчика.
«Завершен ремонт тепловых сетей на перекрестке улиц 60-летия Октября и Сталеваров в Металлургическом районе. Возобновлено движение троллейбусов №7 и №14 до ЧМК», — уточнили в пресс-службе.
Троллейбус №7 следует по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина. Маршрут №14 будет ходить как обычно. Движение автобусов также запущено по прежним маршрутам через остановку «ДК Восток».
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