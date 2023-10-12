В Челябинске возобновились рейсы троллейбусов до ЧМК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Движение троллейбусов №7 и №14 было ограничено из-за ремонта теплосетей Фото:

В Челябинске возобновились рейсы троллейбусов №7 и №14 до ЧМК в связи с завершением ремонта теплосетей. Об этом URA.RU сообщили 12 октября в пресс-службе перевозчика.

«Завершен ремонт тепловых сетей на перекрестке улиц 60-летия Октября и Сталеваров в Металлургическом районе. Возобновлено движение троллейбусов №7 и №14 до ЧМК», — уточнили в пресс-службе.

Троллейбус №7 следует по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина. Маршрут №14 будет ходить как обычно. Движение автобусов также запущено по прежним маршрутам через остановку «ДК Восток».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске возобновились рейсы троллейбусов №7 и №14 до ЧМК в связи с завершением ремонта теплосетей. Об этом URA.RU сообщили 12 октября в пресс-службе перевозчика. «Завершен ремонт тепловых сетей на перекрестке улиц 60-летия Октября и Сталеваров в Металлургическом районе. Возобновлено движение троллейбусов №7 и №14 до ЧМК», — уточнили в пресс-службе. Троллейбус №7 следует по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина. Маршрут №14 будет ходить как обычно. Движение автобусов также запущено по прежним маршрутам через остановку «ДК Восток».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...