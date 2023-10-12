Херш: Израиль будет использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа

12 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

По словам Херша, Израиль будет использовать опыт блокадного Ленинграда и лишит палестинцев предметов первой необходимости Фото: Мухаммед Юсеф новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. Это будет сделано как альтернатива наземному вторжению. Палестинцев будут морить голодом, прекратят поставки воды и электроэнергии. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. «Что касается наземной операции, инсайдер сообщил мне, что рассматривается жестокая альтернатива, которую можно назвать ленинградским подходом, имея в виду знаменитую попытку Германии заморить голодом город. <…> [Альтернатива] заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газы с точки зрения подачи электроэнергии», — заявил Херш в новой статье со ссылкой на источник. Он также добавил, что будут остановлены поставки продовольствия, воды и других предметов первой необходимости. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Ее проводили немецкие войска во время Великой Отечественной войны с целью сломить сопротивление защитников Ленинграда и овладеть им. Жертвами нацистов стали миллионы жителей оккупированных территорий и советские военнопленные. Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Ленинградские евреи вместе с другими блокадниками выносили всю тяжесть осадного положения. Ранее сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции в секторе Газа. Также объявлено о том, что Израиль находится в состоянии полномасштабной войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. Это будет сделано как альтернатива наземному вторжению. Палестинцев будут морить голодом, прекратят поставки воды и электроэнергии. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. «Что касается наземной операции, инсайдер сообщил мне, что рассматривается жестокая альтернатива, которую можно назвать ленинградским подходом, имея в виду знаменитую попытку Германии заморить голодом город. <…> [Альтернатива] заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газы с точки зрения подачи электроэнергии», — заявил Херш в новой статье со ссылкой на источник. Он также добавил, что будут остановлены поставки продовольствия, воды и других предметов первой необходимости. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Ее проводили немецкие войска во время Великой Отечественной войны с целью сломить сопротивление защитников Ленинграда и овладеть им. Жертвами нацистов стали миллионы жителей оккупированных территорий и советские военнопленные. Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Ленинградские евреи вместе с другими блокадниками выносили всю тяжесть осадного положения. Ранее сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции в секторе Газа. Также объявлено о том, что Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.