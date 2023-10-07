Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа

Израиль начал антитеррористическую операцию «Железные мечи»
Израиль объявил о «контртеррористической операции» в секторе Газа. Она называется «Железные мечи».
«Операция армии обороны Израиля против террористической организации ХАМАС будет называться операцией „Железные мечи“», —
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проникновении террористов в страну из сектора Газа. Телеканал 360 публиковал кадры ракетных обстрелов.
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