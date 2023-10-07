Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа

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Израиль начал антитеррористическую операцию «Железные мечи» Фото:

Израиль объявил о «контртеррористической операции» в секторе Газа. Она называется «Железные мечи».

«Операция армии обороны Израиля против террористической организации ХАМАС будет называться операцией „Железные мечи“», — передает Минобороны страны в своем telegram-канале. Армия Израиля сообщает, что десятки самолетов нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа на фоне массированной атаки ХАМАС (палестинское движение — прим. URA.RU).

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проникновении террористов в страну из сектора Газа. Телеканал 360 публиковал кадры ракетных обстрелов.

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Израиль объявил о «контртеррористической операции» в секторе Газа. Она называется «Железные мечи». «Операция армии обороны Израиля против террористической организации ХАМАС будет называться операцией „Железные мечи“», — передает Минобороны страны в своем telegram-канале. Армия Израиля сообщает, что десятки самолетов нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа на фоне массированной атаки ХАМАС (палестинское движение — прим. URA.RU). Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проникновении террористов в страну из сектора Газа. Телеканал 360 публиковал кадры ракетных обстрелов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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