Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа

Израиль начал антитеррористическую операцию «Железные мечи» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Израиль объявил о «контртеррористической операции» в секторе Газа. Она называется «Железные мечи».

«Операция армии обороны Израиля против террористической организации ХАМАС будет называться операцией „Железные мечи“», — передает Минобороны страны в своем telegram-канале. Армия Израиля сообщает, что десятки самолетов нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа на фоне массированной атаки ХАМАС (палестинское движение — прим. URA.RU).

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проникновении террористов в страну из сектора Газа. Телеканал 360 публиковал кадры ракетных обстрелов.