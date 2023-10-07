Нетаньяху признал, что Израиль находится в состоянии войны, а не операции

Биньямин Нетаньяху обратился к населению Израиля Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль находится в состоянии полномасштабной войны с боевиками ХАМАС, а не проводит операцию. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену», — сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети X. Он также распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о проникновении террористов из сектора Газа в страну. До этого радикально настроенные участники движения ХАМАС провели массированный обстрел. В ответ на эти действия Минобороны Израиля объявило о начале контртеррористической операции под названием «Железные мечи» в секторе Газа.