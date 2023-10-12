Мэрия в ХМАО задолжала архитекторам 30 млн рублей за разработку генплана

13 октября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Мэрия отказалась оплачивать выполненные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Сургутского района задолжала проектной компании «Град» 30 миллионов рублей за разработку генерального плана. Об этом URA.RU сообщил источник из районных правоохранительных структур. «Мэрия района заключила контракт на 90 миллионов рублей с компанией „Град“ на разработку генплана. Компания работу выполнила, но администрация отказалась оплачивать всю сумму. В итоге подрядчик недополучил почти 30 миллионов рублей. Бизнесмены выставили иск к администрации», — сообщил собеседник. В компании «Град» журналисту агентства сообщили, что предоставят информацию позже. Между тем на сайте арбитражного суда зарегистрирован иск компании «Град» к районной администрации. В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о судебном споре. «Были изменения в региональную программу, изменились направления финансирования, в связи с чем средства региона не были доведены на исполнение данного контракта», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что МУП «УТВиВ №1» в Сургутском районе грозит уголовное разбирательство за отказ рассчитываться с подрядчиком — компанией «Сибстройсервис». Коммунальщики отказались оплачивать работу на 14 млн рублей.

Мэрия Сургутского района задолжала проектной компании «Град» 30 миллионов рублей за разработку генерального плана. Об этом URA.RU сообщил источник из районных правоохранительных структур. «Мэрия района заключила контракт на 90 миллионов рублей с компанией „Град“ на разработку генплана. Компания работу выполнила, но администрация отказалась оплачивать всю сумму. В итоге подрядчик недополучил почти 30 миллионов рублей. Бизнесмены выставили иск к администрации», — сообщил собеседник. В компании «Град» журналисту агентства сообщили, что предоставят информацию позже. Между тем на сайте арбитражного суда зарегистрирован иск компании «Град» к районной администрации. В мэрии Сургутского района подтвердили информацию о судебном споре. «Были изменения в региональную программу, изменились направления финансирования, в связи с чем средства региона не были доведены на исполнение данного контракта», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что МУП «УТВиВ №1» в Сургутском районе грозит уголовное разбирательство за отказ рассчитываться с подрядчиком — компанией «Сибстройсервис». Коммунальщики отказались оплачивать работу на 14 млн рублей.