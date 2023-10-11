11 октября 2023

Умер доцент Курганской сельхозакадемии Виталий Шевелев

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КГСХА. Агрономический факультет. Курган, кгсха
В Кургане умер кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Шевелев Фото:

Умер доцент и преподаватель Курганской сельскохозяйственной академии Виталий Шевелев. Мужчина ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщается в официальной группе сельхозакадемии в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация и коллектив Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Мальцева — филиала КГУ с прискорбием извещает о том, что 10 октября 2023 года на 55 году ушел из жизни наш коллега, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Шевелев Виталий Игнатьевич. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Виталий Игнатьевич навсегда останется в наших сердцах», — указано в посте учебного заведения.

Сообщается, что Шевелев закончил Курганский сельскохозяйственный институт. По информации из поста, мужчина получил педагогическое образование в Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии. Позднее Шевелев защитил кандидатскую диссертацию. Отмечается, что в 1999 году преподаватель получил Почетную грамоту от бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова.

Умер преподаватель и доцент КГСХА Виталий Шевелев
Умер преподаватель и доцент КГСХА Виталий Шевелев
Фото:

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Умер доцент и преподаватель Курганской сельскохозяйственной академии Виталий Шевелев. Мужчина ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщается в официальной группе сельхозакадемии в социальной сети «ВКонтакте». «Администрация и коллектив Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Мальцева — филиала КГУ с прискорбием извещает о том, что 10 октября 2023 года на 55 году ушел из жизни наш коллега, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Шевелев Виталий Игнатьевич. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Виталий Игнатьевич навсегда останется в наших сердцах», — указано в посте учебного заведения. Сообщается, что Шевелев закончил Курганский сельскохозяйственный институт. По информации из поста, мужчина получил педагогическое образование в Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии. Позднее Шевелев защитил кандидатскую диссертацию. Отмечается, что в 1999 году преподаватель получил Почетную грамоту от бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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