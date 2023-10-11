Умер доцент Курганской сельхозакадемии Виталий Шевелев

Умер доцент и преподаватель Курганской сельскохозяйственной академии Виталий Шевелев. Мужчина ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщается в официальной группе сельхозакадемии в социальной сети «ВКонтакте».
«Администрация и коллектив Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Мальцева — филиала КГУ с прискорбием извещает о том, что 10 октября 2023 года на 55 году ушел из жизни наш коллега, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Шевелев Виталий Игнатьевич. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Виталий Игнатьевич навсегда останется в наших сердцах», — указано в посте учебного заведения.
Сообщается, что Шевелев закончил Курганский сельскохозяйственный институт. По информации из поста, мужчина получил педагогическое образование в Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии. Позднее Шевелев защитил кандидатскую диссертацию. Отмечается, что в 1999 году преподаватель получил Почетную грамоту от бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова.
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