Израиль опубликовал фото младенцев, сожженных боевиками ХАМАС 12 октября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + Израиль утверждает, что ХАМАС сжигает детей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фото, на которых, как утверждается в публикации, сожженные боевиками ХАМАС младенцы. Информация размещена в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х. «Вот некоторые фотографии, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену. Предупреждение: это ужасающие фотографии младенцев, убитых и сожженных монстрами Хамаса. Хамас бесчеловечен», — говорится в сообщении. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360. Фото: аккаунт канцелярии премьер-министра Израиля в соцсети Х Фото: аккаунт канцелярии премьер-министра Израиля в соцсети Х Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фото, на которых, как утверждается в публикации, сожженные боевиками ХАМАС младенцы. Информация размещена в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х. «Вот некоторые фотографии, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену. Предупреждение: это ужасающие фотографии младенцев, убитых и сожженных монстрами Хамаса. Хамас бесчеловечен», — говорится в сообщении. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям