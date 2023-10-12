Израиль опубликовал фото младенцев, сожженных боевиками ХАМАС

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Израиль утверждает, что ХАМАС сжигает детей (архивное фото) Фото:

Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фото, на которых, как утверждается в публикации, сожженные боевиками ХАМАС младенцы. Информация размещена в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.

«Вот некоторые фотографии, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену. Предупреждение: это ужасающие фотографии младенцев, убитых и сожженных монстрами Хамаса. Хамас бесчеловечен», — говорится в сообщении.

СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360.

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Канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фото, на которых, как утверждается в публикации, сожженные боевиками ХАМАС младенцы. Информация размещена в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х. «Вот некоторые фотографии, которые премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену. Предупреждение: это ужасающие фотографии младенцев, убитых и сожженных монстрами Хамаса. Хамас бесчеловечен», — говорится в сообщении. СМИ сообщали об обнаружении более 200 обезглавленных тел в кибуце Кфар-Аза, в том числе детей и младенцев. Конфликт между ХАМАСом и Израилем продолжается с 7 октября. За время обострения палестино-израильского конфликта погибло более 2000 мирных жителей с обеих сторон, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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