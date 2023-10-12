Возле президентского вуза в Екатеринбурге скопились 14 пожарных машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Уральском институте управления произошло замыкание Фото:

В Екатеринбурге в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС — прим.ред.) произошел пожар, из-за чего к учебному учреждению съехались 14 пожарных машин. Об этом рассказали очевидцы.

«Пожар в РАНХиГС, короткое замыкание. На место приехало 14 пожарных автомобилей», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС — прим.ред.) произошел пожар, из-за чего к учебному учреждению съехались 14 пожарных машин. Об этом рассказали очевидцы. «Пожар в РАНХиГС, короткое замыкание. На место приехало 14 пожарных автомобилей», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...