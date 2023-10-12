В Уральском институте управления произошло замыкание
В Екатеринбурге в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС — прим.ред.) произошел пожар, из-за чего к учебному учреждению съехались 14 пожарных машин. Об этом рассказали очевидцы.
«Пожар в РАНХиГС, короткое замыкание. На место приехало 14 пожарных автомобилей», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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