Украинские беженцы, проживающие в люксовом отеле Strathspey в Шотландии (самая северная страна Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), учинили скандал из-за «невыносимых» по их мнению условий. Об этом сообщили британские журналисты.
«Руководитель роскошного курорта в Хайленде был уволен после того, как размещенные там украинские беженцы столкнулись с „мучительными“ условиями, в которых им пришлось жить. Иэн Миллер потерял свою должность с годовым доходом в 120 000 фунтов стерлингов из-за их жалоб, в том числе утверждений, что отель Strathspey был „наводнен паразитами“ и подавал только „наггетсы и чипсы“» —
Иэна Миллера уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его «вопиющие» промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что он сам виноват в возникновении проблем.
Ранее жители Словакии были возмущены тому, что украинские беженцы разъезжали на дорогих автомобилях. Их не устроило, что правительство не помогает собственным более бедным гражданам, а ставит в приоритет заботу об украинцах.
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