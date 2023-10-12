12 октября 2023

Украинцы учинили скандал в люксовом отеле в Британии из-за «мучительных» условий

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Открытие отеля сети Park Inn в Нижнем Тагиле, отель, коридор, гостиница
Из-за украинских беженцев, проживающих в люксовом отеле, уволен его руководитель Фото:

Украинские беженцы, проживающие в люксовом отеле Strathspey в Шотландии (самая северная страна Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), учинили скандал из-за «невыносимых» по их мнению условий. Об этом сообщили британские журналисты.

«Руководитель роскошного курорта в Хайленде был уволен после того, как размещенные там украинские беженцы столкнулись с „мучительными“ условиями, в которых им пришлось жить. Иэн Миллер потерял свою должность с годовым доходом в 120 000 фунтов стерлингов из-за их жалоб, в том числе утверждений, что отель Strathspey был „наводнен паразитами“ и подавал только „наггетсы и чипсы“» — говорится в публикации Daily Mail.

Иэна Миллера уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его «вопиющие» промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что он сам виноват в возникновении проблем.

Ранее жители Словакии были возмущены тому, что украинские беженцы разъезжали на дорогих автомобилях. Их не устроило, что правительство не помогает собственным более бедным гражданам, а ставит в приоритет заботу об украинцах.

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Украинские беженцы, проживающие в люксовом отеле Strathspey в Шотландии (самая северная страна Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), учинили скандал из-за «невыносимых» по их мнению условий. Об этом сообщили британские журналисты. «Руководитель роскошного курорта в Хайленде был уволен после того, как размещенные там украинские беженцы столкнулись с „мучительными“ условиями, в которых им пришлось жить. Иэн Миллер потерял свою должность с годовым доходом в 120 000 фунтов стерлингов из-за их жалоб, в том числе утверждений, что отель Strathspey был „наводнен паразитами“ и подавал только „наггетсы и чипсы“» — говорится в публикации Daily Mail. Иэна Миллера уволили после того, как исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его «вопиющие» промахи нанесли ущерб репутации компании. Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что он сам виноват в возникновении проблем. Ранее жители Словакии были возмущены тому, что украинские беженцы разъезжали на дорогих автомобилях. Их не устроило, что правительство не помогает собственным более бедным гражданам, а ставит в приоритет заботу об украинцах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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