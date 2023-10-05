05 октября 2023

FT: жители Словакии возмущены украинскими беженцами на дорогих авто

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Ян Скиба отметил, что украинские беженцы передвигаются на дорогих авто, которых даже нет у жителей Словакии Фото:

Жителям Словакии не нравится, что власти страны помогают зажиточным украинским беженцам, а не собственным более бедным гражданам. Об этом сообщил бывший мэр деревни Чонковце Ян Скиба. По его словам, беженцы ездят на автомобилях, которых даже нет у самих жителей Словакии.

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Скиба в беседе с Financial Times. По его словам, словаки возмущены тем, что страна поддерживает Украину вместо того, чтобы помочь гражданам более бедных восточных районов государства.

Ранее правительство Швейцарии приняло решение о выплате более 4000 долларов украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга (Германия) Йоахим Вальтер сообщил, что у беженцев с Украины в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей, передает деловое издание «Взгляд».

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Жителям Словакии не нравится, что власти страны помогают зажиточным украинским беженцам, а не собственным более бедным гражданам. Об этом сообщил бывший мэр деревни Чонковце Ян Скиба. По его словам, беженцы ездят на автомобилях, которых даже нет у самих жителей Словакии. «За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Скиба в беседе с Financial Times. По его словам, словаки возмущены тем, что страна поддерживает Украину вместо того, чтобы помочь гражданам более бедных восточных районов государства. Ранее правительство Швейцарии приняло решение о выплате более 4000 долларов украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга (Германия) Йоахим Вальтер сообщил, что у беженцев с Украины в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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