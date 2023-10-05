FT: жители Словакии возмущены украинскими беженцами на дорогих авто

06 октября 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Ян Скиба отметил, что украинские беженцы передвигаются на дорогих авто, которых даже нет у жителей Словакии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Словакии не нравится, что власти страны помогают зажиточным украинским беженцам, а не собственным более бедным гражданам. Об этом сообщил бывший мэр деревни Чонковце Ян Скиба. По его словам, беженцы ездят на автомобилях, которых даже нет у самих жителей Словакии. «За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Скиба в беседе с Financial Times. По его словам, словаки возмущены тем, что страна поддерживает Украину вместо того, чтобы помочь гражданам более бедных восточных районов государства. Ранее правительство Швейцарии приняло решение о выплате более 4000 долларов украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга (Германия) Йоахим Вальтер сообщил, что у беженцев с Украины в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей, передает деловое издание «Взгляд».

Жителям Словакии не нравится, что власти страны помогают зажиточным украинским беженцам, а не собственным более бедным гражданам. Об этом сообщил бывший мэр деревни Чонковце Ян Скиба. По его словам, беженцы ездят на автомобилях, которых даже нет у самих жителей Словакии. «За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Скиба в беседе с Financial Times. По его словам, словаки возмущены тем, что страна поддерживает Украину вместо того, чтобы помочь гражданам более бедных восточных районов государства. Ранее правительство Швейцарии приняло решение о выплате более 4000 долларов украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга (Германия) Йоахим Вальтер сообщил, что у беженцев с Украины в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей, передает деловое издание «Взгляд».