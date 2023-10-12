Захарова предсказала «коррозию» мирового спорта из-за решения МОК по России

13 октября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Из-за приостановки работы ОКР произойдет коррозия мирового спорта, заявила Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к коррозии всего мирового спорта ведет решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке работы Олимпийского комитета РФ (ОКР). Такое решение по ее словам говорит о разрушительных процессах в МОК из-за давления США. «Решение Исполкома МОК от 12 октября о приостановке членства Олимпийского комитета России — еще одно подтверждение разрушительных процессов, которые набирают обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Такие политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что на ОКР наложили дисциплинарные санкции. Олимпийский комитет страны немедленно должен приостановить свою деятельность до дальнейшего уведомления. Такое решение приняли в связи с включением в состав РФ олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РТ. Однако комитет оставляет за собой право решать вопросы связанные с допуском россиян до спортивных игр в необходимое время.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к коррозии всего мирового спорта ведет решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке работы Олимпийского комитета РФ (ОКР). Такое решение по ее словам говорит о разрушительных процессах в МОК из-за давления США. «Решение Исполкома МОК от 12 октября о приостановке членства Олимпийского комитета России — еще одно подтверждение разрушительных процессов, которые набирают обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Такие политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что на ОКР наложили дисциплинарные санкции. Олимпийский комитет страны немедленно должен приостановить свою деятельность до дальнейшего уведомления. Такое решение приняли в связи с включением в состав РФ олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РТ. Однако комитет оставляет за собой право решать вопросы связанные с допуском россиян до спортивных игр в необходимое время.