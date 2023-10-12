Стали известны подробности расправы над детьми боевиками ХАМАС. Скрин Командир южного отделения «Зака» Ландау: боевики ХАМАС ели, пока поджигали детей 13 октября 2023 в 01:07 Размер текста - 17 + Боевики ХАМАС поджигали связанных детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС сидели и ели, пока поджигали связанных детей. Об этом рассказал командир израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау. «Два родителя, отец и мать, со связанными сзади руками, а напротив них двое маленьких детей, со связанными сзади руками… каждый из них был подожжен. Террористы сидели и ели, пока поджигали детей», — передает слова командира i24new English в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала ужасающие фото сожженных тел. В публикации было указано, что на фото запечатлены сожженные боевиками ХАМАС младенцы. Фото: соцсети Х, Боевики ХАМАС сидели и ели, пока поджигали связанных детей. Об этом рассказал командир израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау. «Два родителя, отец и мать, со связанными сзади руками, а напротив них двое маленьких детей, со связанными сзади руками… каждый из них был подожжен. Террористы сидели и ели, пока поджигали детей», — передает слова командира i24new English в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала ужасающие фото сожженных тел. В публикации было указано, что на фото запечатлены сожженные боевиками ХАМАС младенцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям