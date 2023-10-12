12 октября 2023

Стали известны подробности расправы над детьми боевиками ХАМАС. Скрин

Командир южного отделения «Зака» Ландау: боевики ХАМАС ели, пока поджигали детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, спички
Боевики ХАМАС поджигали связанных детей Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС сидели и ели, пока поджигали связанных детей. Об этом рассказал командир израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау.

«Два родителя, отец и мать, со связанными сзади руками, а напротив них двое маленьких детей, со связанными сзади руками… каждый из них был подожжен. Террористы сидели и ели, пока поджигали детей», — передает слова командира i24new English в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала ужасающие фото сожженных тел. В публикации было указано, что на фото запечатлены сожженные боевиками ХАМАС младенцы.

Фото:

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Боевики ХАМАС сидели и ели, пока поджигали связанных детей. Об этом рассказал командир израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау. «Два родителя, отец и мать, со связанными сзади руками, а напротив них двое маленьких детей, со связанными сзади руками… каждый из них был подожжен. Террористы сидели и ели, пока поджигали детей», — передает слова командира i24new English в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала ужасающие фото сожженных тел. В публикации было указано, что на фото запечатлены сожженные боевиками ХАМАС младенцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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