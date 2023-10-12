Боевики ХАМАС поджигали связанных детей
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Боевики ХАМАС сидели и ели, пока поджигали связанных детей. Об этом рассказал командир израильского южного отделения «Зака» Йосси Ландау.
«Два родителя, отец и мать, со связанными сзади руками, а напротив них двое маленьких детей, со связанными сзади руками… каждый из них был подожжен. Террористы сидели и ели, пока поджигали детей», — передает слова командира i24new English в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала ужасающие фото сожженных тел. В публикации было указано, что на фото запечатлены сожженные боевиками ХАМАС младенцы.
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