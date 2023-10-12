12 октября 2023

ХАМАС впервые раскрыл детали плана по нападению на Израиль

В ХАМАС признались, что планировали нападение на Израиль целых два года
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Группировка изучала израильские военных Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В ХАМАС признались, что планировали нападение на Израиль с 2021 года. С того времени группировка боевиков начала интенсивно готовиться, изучая тактику и стратегию ЦАХАЛ, сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда в своем telegram-канале.

«Наши войска одержали беспрецедентную военную победу в истории конфликта с сионистским врагом. Результат был «больше, чем мы планировали», — приводит его слова The Wall Street Journal.

Обайда впервые раскрыл масштабы планов своей группировки в заранее записанной речи и назвал ее операцию «джихадом», целью которого было «либо победить, либо принять мученическую смерть». План группировки состоял в том, чтобы развернуть 3 тысячи бойцов для боя и еще 1,5 тысячи для поддержки. Она изучала все, начиная от того, как израильские военные обучают и размещают своих солдат, и заканчивая землей и погодными условиями.

Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны.

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В ХАМАС признались, что планировали нападение на Израиль с 2021 года. С того времени группировка боевиков начала интенсивно готовиться, изучая тактику и стратегию ЦАХАЛ, сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда в своем telegram-канале. «Наши войска одержали беспрецедентную военную победу в истории конфликта с сионистским врагом. Результат был «больше, чем мы планировали», — приводит его слова The Wall Street Journal. Обайда впервые раскрыл масштабы планов своей группировки в заранее записанной речи и назвал ее операцию «джихадом», целью которого было «либо победить, либо принять мученическую смерть». План группировки состоял в том, чтобы развернуть 3 тысячи бойцов для боя и еще 1,5 тысячи для поддержки. Она изучала все, начиная от того, как израильские военные обучают и размещают своих солдат, и заканчивая землей и погодными условиями. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа начала наносить ракетные удары. Было выпущено пять тысяч ракет по Израилю. После этого отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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