Хакерская группировка «Липкий оборотень» атаковала госорганизации РФ и Белоруссии

«Известия»: хакеры Sticky Werewolf атаковали ведомства РФ и Белоруссии

13 октября 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Sticky Werewolf рассылает вредоносный документ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госорганизации из России и Белоруссии подверглись атакам новой хакерской группировки Sticky Werewolf («Липкий оборотень»). Эта группировка активна с апреля и занимается созданием фишинговых писем с помощью вредоносного программного обеспечения. «Sticky Werewolf рассылает вредоносный документ, с помощью которого происходит заражение ПК. Таким образом уже была атакована администрация Красноярского края, Брестский исполнительный комитет и исковые документы от имени Савеловского суда», — пишут «Известия». Руководитель управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин пояснил, что ссылки для вредоносных писем злоумышленники создают с помощью сервиса IP Logger. Он позволяет собирать информацию о кликнувших пользователях: время перехода, IP-адрес, страну и город. Открыв файл, жертва видит ожидаемый контент, но в этот момент на компьютер устанавливается коммерческое вредоносное ПО NetWire RAT, которое позволяет шпионить за владельцем ПК. Ранее российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году. Хакеры из Killnet неоднократно выступали против международных организаций. В апреле они атаковали инфраструктуру НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госорганизации из России и Белоруссии подверглись атакам новой хакерской группировки Sticky Werewolf («Липкий оборотень»). Эта группировка активна с апреля и занимается созданием фишинговых писем с помощью вредоносного программного обеспечения. «Sticky Werewolf рассылает вредоносный документ, с помощью которого происходит заражение ПК. Таким образом уже была атакована администрация Красноярского края, Брестский исполнительный комитет и исковые документы от имени Савеловского суда», — пишут «Известия». Руководитель управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин пояснил, что ссылки для вредоносных писем злоумышленники создают с помощью сервиса IP Logger. Он позволяет собирать информацию о кликнувших пользователях: время перехода, IP-адрес, страну и город. Открыв файл, жертва видит ожидаемый контент, но в этот момент на компьютер устанавливается коммерческое вредоносное ПО NetWire RAT, которое позволяет шпионить за владельцем ПК. Ранее российские хакеры из группировки Killnet объявили Израилю, что их правительственные системы подвергнутся информационной атаке. Таким образом они ответили на поддержку Израилем Украины в 2022 году. Хакеры из Killnet неоднократно выступали против международных организаций. В апреле они атаковали инфраструктуру НАТО.